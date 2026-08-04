Kannauj News: बिजली कटौती पर लगेगी लगाम, फाल्ट का होगा त्वरित निस्तारण
Kannauj News: कन्नौज में नए अधिशासी अभियंता अनूप राय ने कार्यभार ग्रहण करते ही जिले की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति तथा शिकायतों के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। राजस्व वसूली बढ़ाने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई।
Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। कानपुर विद्युत कार्यशाला से स्थानांतरित होकर आए अनूप राय ने कन्नौज में अधिशासी अभियंता विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने जिले की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताया। नव नियुक्त अधिशासी अभियंता ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अनावश्यक बिजली कटौती पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही विद्युत फाल्ट का त्वरित निस्तारण और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान कराया जाएगाl उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विद्युत वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
अनूप राय ने बताया कि राजस्व वसूली बढ़ाने, लाइन लॉस कम करने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली का सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही किसी भी समस्या या फाल्ट की सूचना तत्काल विभाग को देने को कहा, ताकि उसका शीघ्र समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि टीमवर्क, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विद्युत सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा।
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