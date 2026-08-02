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Kannauj News: बिजली संकट से भड़के किसान, सौरिख उपकेंद्र पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख में किसानों ने बिजली आपूर्ति में कमी से नाराज़ होकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंटवारे के बावजूद ओवरलोडिंग के चलते उन्हें निर्धारित समय से कम बिजली मिल रही है, जिससे धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और कर्मचारियों के साथ झड़प भी हुई।

Kannauj News: बिजली संकट से भड़के किसान, सौरिख उपकेंद्र पर हंगामा

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। क्षेत्र में लगातार घट रही बिजली आपूर्ति से नाराज किसानों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। सकरावा पीटी डब्ल्यू फीडर से जुड़े दो दर्जन से अधिक किसान सौरिख स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए और धान की रोपाई प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए धरना-प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। बताया गया है कि बिजली विभाग ने ओवरलोड की समस्या को देखते हुए सकरावा पीटी डब्ल्यू फीडर को जखा व परौर दो शाखाओं में विभाजित कर प्रत्येक को दिन में पांच-पांच घंटे बिजली देने का निर्णय लिया था, लेकिन ओवरलोड के चलते किसानों को निर्धारित समय से भी कम आपूर्ति मिल पा रही है, जिससे खेतों में धान की रोपाई प्रभावित हो रही है।

रविवार को इसी समस्या से आक्रोशित जखा शाखा के किसान, जिनमें प्रधान कश्मीर सिंह यादव, संजय यादव, रिंकू यादव, देवेंद्र सिंह, नीरज सिंह व गजेंद्र कुमार सहित अन्य शामिल रहे, उपकेंद्र पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं ड्यूटी पर तैनात एसएसओ कमल देव ने आरोप लगाया कि किसानों ने कर्मचारियों पर दबाव बनाते हुए पूरे फीडर की सप्लाई बंद कराने की कोशिश कर अभद्रता की। स्थिति बिगड़ती देख कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि किसानों ने फोन छीन लिया। बाद में कर्मचारी किसी तरह बाहर निकलकर पीआरडी जवान को साथ लेकर पहुंचे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में जेई सदगुरु शरन सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, तो उनका मोबाइल बंद मिला।

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