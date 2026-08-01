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Kannauj News: खाद दुकानों पर छापा, दो लाइसेंस निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में, डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। मिश्रा ट्रेडर्स और त्योर के प्रधान खाद भंडार में अभिलेखों में अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके कारण दोनों दुकानों के उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

Kannauj News: खाद दुकानों पर छापा, दो लाइसेंस निलंबित

Kannauj News: कन्नौज : डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने जिले की खाद दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान बमरौली स्थित मिश्रा ट्रेडर्स और त्योर के प्रधान खाद भंडार में स्टॉक व बिक्री संबंधी अभिलेख अधूरे और अनियमित पाए गए। इस पर दोनों दुकानों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। विभाग ने दोनों विक्रेताओं से निर्धारित समय में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं छिबरामऊ के कटियार खाद भंडार में भंडारण संबंधी कमियां मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि खाद की ओवररेटिंग, कालाबाजारी या किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में 18,987 मीट्रिक टन यूरिया, 8,097.60 मीट्रिक टन डीएपी, 14,761 मीट्रिक टन एनपीके, 3,686.40 मीट्रिक टन पोटाश और 4,608.30 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है, जिससे किसानों को खाद की कमी नहीं होगी।

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