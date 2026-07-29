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Kannauj News: भूमि विवादों के निस्तारण में सुस्ती, अफसरों पर तय होगी जवाबदेही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: - 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर निपटाए जाएंगे लंबित मामले- खराब प्रगति पर डीएम नाराज, साप्ताहिक समीक्षा के दिए निर्देशकन्नौज। जिले में भूमि विवादों क

Kannauj News: भूमि विवादों के निस्तारण में सुस्ती, अफसरों पर तय होगी जवाबदेही

Kannauj News: कन्नौज। जिले में भूमि विवादों के निस्तारण की धीमी रफ्तार पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शासन से विशेष अभियान की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवाद निस्तारण अभियान की समीक्षा के दौरान जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा।

भूमि की पैमाइश, राजस्व अभिलेखों के दुरुस्तीकरण और राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि गांवों में भूमि विवाद कई बार मारपीट और तनाव की वजह बनते हैं। ऐसे मामलों को लंबित रखने के बजाय मौके पर जाकर शिकायत का सत्यापन किया जाए। विवाद से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। कोशिश हो कि शिकायतकर्ता को बार-बार तहसील और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।विवादित जमीनों को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पुलिस को भी संबंधित क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से संवेदनशील मामलों का समाधान कराने को कहा गया है। विशेष अभियान की अब साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। जिन तहसीलों और क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मामलों का निस्तारण नहीं होगा, वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई तक अभियान में सुधार दिखाई देना चाहिए। बैठक में एडीएम, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे।

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