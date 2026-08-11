Kannauj News: बेटी की छठी पर बजा रहा था डीजे, करंट लगने से युवक की मौत

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के नगला बरी गांव में मंगलवार तडक़े बेटी की छठी के कार्यक्रम में डीजे बजाते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में परिजन उसे उपचार के लिए छिबरामऊ अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं और परिजनों में चीख-पुकार मच गई। जैथरा थाना क्षेत्र के अमृतपुर गांव निवासी कल्लू पुत्र रनवीर सिंह करीब एक माह से अपने फूफा शेर सिंह के यहां नगला बरी गांव में रह रहा था। मंगलवार तडक़े करीब चार बजे घर में उसकी छह दिन की बेटी की छठी का कार्यक्रम चल रहा था।

परिवार के लोग रिश्तेदारों के साथ खुशी मना रहे थे। इसी दौरान कल्लू डीजे बजा रहा था। अचानक डीजे में करंट उतर आने से वह उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा होते ही कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कर कल्लू को डीजे से अलग किया। इसके बाद उसे उपचार के लिए छिबरामऊ ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक कल्लू चार भाइयों में तीसरे नंबर का था और उसकी दो बहनें हैं। उसकी शादी वर्ष 2025 में हरदोई जिले के कलायन गांव निवासी संध्या से हुई थी। छह दिन पहले ही उसके घर बेटी ने जन्म लिया था। बेटी की छठी के मौके पर हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वहीं विशुनगढ़ थाना प्रभारी शशिकांत कनौजिया ने बताया कि घटना की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।