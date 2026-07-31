Kannauj News: सर्पदंश से वृद्धा की मौत, उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम
Kannauj News: तालग्राम के तिसौली गांव में 75 वर्षीय रेशमा देवी की सर्पदंश से मौत हो गई। परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर गए लेकिन उपचार नहीं हो सका। फर्रुखाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते समय उनकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है।
Kannauj News: तालग्राम, संवाददाता। तालग्राम थाना क्षेत्र के तिसौली गांव में शुक्रवार को सर्पदंश से 75 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए पहले एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज नहीं हो सका। इसके बाद फर्रुखाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही वृद्धा ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तिसौली गांव निवासी जगराम की पत्नी रेशमा देवी (75) शुक्रवार सुबह घर के पास खेत में लेटी हुई थीं। इसी दौरान उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया। सर्पदंश की जानकारी होते ही परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले गए।
लेकिन वहां इलाज न हो पाने पर फर्रुखाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर नायक और लेखपाल अनुराग दुबे मौके पर पहुंचे तथा परिजनों से घटना की जानकारी ली। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्धा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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