Kannauj News: खुरपका-मुंहपका से बचाव को 2.64 लाख पशुओं का होगा टीकाकरण
Kannauj News: कन्नौज। खुरपका-मुंहपका रोग से पशुओं को बचाने के लिए जिले में टीकाकरण अभियान तेज कर
Kannauj News: कन्नौज। खुरपका-मुंहपका रोग से पशुओं को बचाने के लिए जिले में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 22 जुलाई से शुरू हुआ अभियान आठ सितंबर तक चलेगा। इसके लिए 28 टीमें घर-घर पहुंचकर करीब 2.64 लाख गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का निशुल्क टीकाकरण करेंगी। अभियान के तहत अब तक 33,549 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सरदूल सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को कन्नौज, जलालाबाद, गुगरापुर, तालग्राम, छिबरामऊ, हसेरन, उमर्दा और सौरिख विकासखंड के चिन्हित गांवों में विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि टीमें गांव पहुंचने पर अपने सभी पात्र पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं।
उन्होंने बताया कि खुरपका-मुंहपका अत्यंत संक्रामक विषाणुजनित रोग है, जिससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन और कार्यक्षमता प्रभावित होने के साथ पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। समय पर टीकाकरण ही इससे बचाव का प्रभावी उपाय है। जिले के गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित पशुओं का भी प्राथमिकता से टीकाकरण कराया जा रहा है।
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