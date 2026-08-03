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Kannauj News: प्रेमी के साथ घर से निकली किशोरी, पिता की तहरीर पर अपहरण का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: तालग्राम के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है।

Kannauj News: प्रेमी के साथ घर से निकली किशोरी, पिता की तहरीर पर अपहरण का केस

Kannauj News: तालग्राम, संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई।

संदिग्ध परिस्थितियाँ

परिजनों ने एक युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की बरामदगी के लिए टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पिता के अनुसार उनकी 16 वर्षीय बेटी का एक युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी।

घर से लापता होना

रविवार शाम वह घर से निकली और गांव के कुछ बच्चों ने उसे एक युवक के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। देर रात तक उसके घर न लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित पिता ने थाने पहुंचकर अज्ञात युवक के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की तहरीर दी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और संभावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही किशोरी को बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किशोरी कितने साल की है?
किशोरी 16 वर्ष की है।
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