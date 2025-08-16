दारोगा ने महिला का गला पकड़ा, सिपाही ने लाठी चलाई, कन्नौज बवाल पर अखिलेश यादव बरसे

यूपी के कन्नौज में करंट से युवक की मौत के बाद आक्रोशित महिलाओं के साथ दारोगा और सिपाहियों के दुर्व्यवहार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद खफा हैं। उन्होंने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए दोषी पुलिस वालों को निलंबित करने और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

यूपी के कन्नौज में करंट से युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस वालों की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं का गला पकड़कर रोकता दारोगा वीडियो में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, पुरुष सिपाही आक्रोशित महिलाओं पर लाठी चलाते भी दिख रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पुलिस और सरकार पर बरसे हैं। अखिलेश ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन हो और दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कन्नौज में बिजलीकर्मी की करंट लगने से हुई मृत्यु बेहद दुखद है। दुख के ऐसे संवेदनशील वातावरण में पुलिस ने जो व्यवहार जनता और विशेष रूप से महिलाओं के साथ किया है वो बेहद आपत्तिजनक है। दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन हो और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। कहा कि हम पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दिये जाने की मांग करते हैं। इसके साथ ही ये मांग भी है कि इस बात की जांच हो कि करंट लगने का कारण क्या था, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि मारे गए युवक के घर की महिलाओं से पुरुष वाले ही बेहद आपत्तिजनक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। सिपाही ही नहीं दारोगा तक महिलाओं को पकड़कर खीच रहा है और गला तक पकड़ ले रहा है। दो महिलाओं को पकड़कर दारोगा इस तरह धकेलता दिखाई दे रहा है, जैसे किसी अपराधी के साथ व्यवहार हो रहा हो। दारोगा के खीच-खींचकर महिलाओं को धकेलने से कई महिलाएं गिरती भी दिख रही हैं। इस दौरान विरोध कर रही महिलाओं पर एक सिपाही लाठी भी चलाता दिखाई दे रहा है। मौके पर कई महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इसके बावजूद खुद दारोगा महिलाओं को पकड़ रहा है और खींच-खीचकर दूसरी ओर धकेल रहा है।