दारोगा ने महिला का गला पकड़ा, सिपाही ने लाठी चलाई, कन्नौज बवाल पर अखिलेश यादव बरसे

यूपी के कन्नौज में करंट से युवक की मौत के बाद आक्रोशित महिलाओं के साथ दारोगा और सिपाहियों के दुर्व्यवहार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद खफा हैं। उन्होंने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए दोषी पुलिस वालों को निलंबित करने और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:26 PM
यूपी के कन्नौज में करंट से युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस वालों की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं का गला पकड़कर रोकता दारोगा वीडियो में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, पुरुष सिपाही आक्रोशित महिलाओं पर लाठी चलाते भी दिख रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पुलिस और सरकार पर बरसे हैं। अखिलेश ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन हो और दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कन्नौज में बिजलीकर्मी की करंट लगने से हुई मृत्यु बेहद दुखद है। दुख के ऐसे संवेदनशील वातावरण में पुलिस ने जो व्यवहार जनता और विशेष रूप से महिलाओं के साथ किया है वो बेहद आपत्तिजनक है। दोषी पुलिसकर्मियों का निलंबन हो और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। कहा कि हम पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दिये जाने की मांग करते हैं। इसके साथ ही ये मांग भी है कि इस बात की जांच हो कि करंट लगने का कारण क्या था, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ये भी पढ़ें:VIDEO: करंट से युवक की मौत पर बवाल, पथराव, महिला सिपाही समेत कई पुलिस वाले घायल

अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि मारे गए युवक के घर की महिलाओं से पुरुष वाले ही बेहद आपत्तिजनक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। सिपाही ही नहीं दारोगा तक महिलाओं को पकड़कर खीच रहा है और गला तक पकड़ ले रहा है। दो महिलाओं को पकड़कर दारोगा इस तरह धकेलता दिखाई दे रहा है, जैसे किसी अपराधी के साथ व्यवहार हो रहा हो। दारोगा के खीच-खींचकर महिलाओं को धकेलने से कई महिलाएं गिरती भी दिख रही हैं। इस दौरान विरोध कर रही महिलाओं पर एक सिपाही लाठी भी चलाता दिखाई दे रहा है। मौके पर कई महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इसके बावजूद खुद दारोगा महिलाओं को पकड़ रहा है और खींच-खीचकर दूसरी ओर धकेल रहा है।

दरअसल कन्नौज ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगरा गांव में शुक्रवार को बिजली पोल पर चढ़कर काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई l काम करने के दौरान अचानक सप्लाई चालू होने से हादसा हुआ l घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तिर्वा उपकेन्द्र के सामने शव रखकर सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया l सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों से झड़प हो गई l इतना ही नहीं मामला बढ़ा और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इसमें महिला सिपाही समेत कई पुलिस वाले चोटिल भी हुए हैं l

