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गंगा एक्सप्रेसवे से कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद भी जुड़ेंगे; हरिद्वार तक होगा विस्तार, पूरा रूट मैप तैयार

Apr 29, 2026 06:59 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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गंगा एक्सप्रेस-वे को करीब 92 किमी लंबे सिक्सलेन फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे के जरिये प्रदेश के तीन एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी हरदोई के सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे से और दूसरे छोर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से इटावा के कुदरैल में होगी।

गंगा एक्सप्रेसवे से कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद भी जुड़ेंगे; हरिद्वार तक होगा विस्तार, पूरा रूट मैप तैयार

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेस-वे को करीब 92 किमी लंबे सिक्सलेन फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे के जरिये प्रदेश के तीन एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी हरदोई के सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे से और दूसरे छोर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से इटावा के कुदरैल में होगी। इसमें इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार की बात कही और कहा कि जल्द ही मेरठ से हरिद्वार तक इसका विस्तार होगा और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस के जरिये दूसरे एक्सप्रेस से से भी यह जुड़ जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस का निर्माण कराने वाली एजेंसी यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने इसका रूट मैप तैयार कर लिया है और जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हांकन की कवायद चल रही है। सिक्सलेन एक्सेस कंट्रोल्ड लिंक एक्सप्रेस को बनाने में करीब 7600 करोड़ रुपये का खर्च आने की अनुमान है और छह जिलों के 76 गांवों से यह गुजरेगा।

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यूपी के तीन एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस के जरिये गंगा एक्सप्रेस से प्रदेश की राजधानी जुड़ेगी और तीन एक्सप्रेस-वे इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। मसलन गंगा एक्सप्रेस-वे के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ते ही वह दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा और लखनऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ाव हो जाएगा। लिंक एक्सप्रेस-वे इटावा के कुदरैल, मैनपुरी के भोगांव, कन्नौज के तिर्वा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के जलालाबाद होते हुए हरदोई के सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ रहा है। कन्नौज-फर्रुखाबाद से जुड़ने से कानपुर-अलीगढ़ हाईवे से भी आसान पहुंच हो सकेगी।

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गंगा एक्सप्रेस उन्नाव में कनेक्ट हुआ

कानपुर और लखनऊ के बीच गंगा एक्सप्रेस उन्नाव में कनेक्ट हुआ है। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर उन्नाव के दही थाने के अंतर्गत सोनिक के पास बनी रैंप से गंगा एक्सप्रेस पर चढ़ा-उतरा जा सकता है। कानपुर से उन्नाव होते हुए इस गंगा एक्सप्रेस की दूरी 27 किमी है।

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यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा गंगा एक्सप्रेस-वे: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां गंगा जैसे यूपी की जीवनरेखा हैं वैसे ही गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी के विकास की नई लाइफ लाइन बनेगा। जल्द ही इसका विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे से भी इसे जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने 36,230 करोड़ की लागत से मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए गए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण के दौरान यह घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि अन्नदाताओं ने इस परियोजना के लिए जमीन दी तभी यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन सका। पहले की सरकारों ने अन्नदाताओं की उपेक्षा की। उनकी फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थीं। इस एक्सप्रेस-वे से किसान की उन्नति होगी। करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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