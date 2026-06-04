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अपने ही बनाए गए जाल में फंस गए इस जिले के एडीएम, कोर्ट ने कर लिया तलब, विवेचक पर भी शिकंजा

Dinesh Rathour मैनपुरी
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2017 में सामूहिक नकल को लेकर एडीएम कन्नौज द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के जाल में वह खुद ही फंस गए हैं। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए मुकदमे को निरस्त करते हुए प्रधानाचार्य को क्लीन चिट दे दी।

अपने ही बनाए गए जाल में फंस गए इस जिले के एडीएम, कोर्ट ने कर लिया तलब, विवेचक पर भी शिकंजा

Kannauj News: यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कन्नौज एडीएम ने 2017 में सामूहिक नकल मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो जाल बिछाया था, अब वह उसी में फंस गए हैं। कोर्ट ने एडीएम द्वारा दर्ज मुकदमे को निरस्त करते हुए एडीएम और विवेचक को तलब कर लिया है। सथ ही प्रधानाचार्य को भी क्लीन चिट दे दी है। दरअसल घिरोर तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला खुशाली चौ. राजाराम इंटर कॉलेज के विरुद्ध वर्ष 2017 में साजिश के तहत सामूहिक नकल का मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 ने घिरोर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आदेश जारी किया और दर्ज की गई रिपोर्ट को खारिज करते हुए स्कूल संचालक को क्लीन चिट दी। आदेश में लिखा गया कि स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्णकांत ने धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम से जुड़ी धाराओं के मुकदमे में अपने आपको निर्दोष बताया और दर्ज करवाई गई एफआईआर को साजिश बताते हुए पक्ष रखा। तत्कालीन एसडीएम देवेंद्र सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर पर सवाल उठाए। खास बात यह है कि एसडीएम ने 20 मार्च 2017 को स्कूल के निरीक्षण के दौरान अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक-एक बेंच पर तीन-तीन बच्चे बैठे हुए थे, नकल करवाई जा रही थी। इस आधार पर उन्होंने परीक्षा केंद्र डिबार करवाने की संतुति की। जब परीक्षा खत्म होने के बाद बतौर जोनल मजिस्ट्रेट रिपोर्ट दी तो उसमें इसी स्कूल में परीक्षा शांतिपूर्ण होना दर्शाया गया।

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शांतिपूर्ण परीक्षा होने की दी गई रिपोर्ट

इतना ही नहीं, इसके बाद 23 मार्च 2017 को एसडीएम ने घिरोर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए लिखा कि परीक्षा केंद्र में उन्होंने निरीक्षण किया तो सामूहिक नकल पायी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 मार्च की सुबह की पाली में परीक्षा केंद्र पर एसडीएम ने सामूहिक नकल होने का दावा कर परीक्षा केंद्र को डिबार करवा दिया और शाम को इसी परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा होने की रिपोर्ट दी। साथ ही दो दिन बाद 23 मार्च को इसी स्कूल में एसडीएम ने सामूहिक नकल होने की बात कहकर एफआईआर दर्ज करवा दी।

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एडीएम और विवेचक को किया तलब

बड़ी बात यह है कि तीन दिन पहले परीक्षा केंद्र पहली पाली में डिबार घोषित कर दिया तो शाम को परीक्षा फिर कैसे हुई? डिबार घोषित स्कूल में तीन दिन बाद सामूहिक नकल कैसे पकड़ी गई? एसडीएम की रिपोर्ट में विरोधाभास निकला। विवेचक ने भी निष्पक्ष जांच नहीं की और एसडीएम द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर पर ही चार्जशीट दाखिल कर दी। अब कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम घिरोर और वर्तमान में एडीएम कन्नौज देवेंद्र सिंह के अलावा विवेचक पुरुषोत्तम सिंह को तलब कर लिया है। 21 जून को सुनवाई होनी है। मानहानि के मुकदमे में तलबी होने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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