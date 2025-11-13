कंगना रनौत को झटका, किसानों के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका कोर्ट में स्वीकार

संक्षेप: फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को कोर्ट से झटका लगा है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कंगना पर किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में परिवाद दाखिल किया गया है।

भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की अदालत से झटका लगा है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके विरुद्ध दायर रिवीजन को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने स्वीकार करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने परिवाद में पारित आदेश छह मई 25 को निरस्त कर दिया है। अवर न्यायालय को निर्देश दिए कि बीएनएसएस की धारा 225 के प्रावधानों का अनुपालन के उपरांत पत्रावली पर मौजूद तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर पुन: सुनवाई करें। इसके लिए मामले की सुनवाई को 29 नवंबर नियत की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्प्णी करने के आरोप हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध 11 सितंबर 24 को वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो उनके और लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी।

सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने छह मई को परिवाद को खारिज कर दिया था। अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था। इसमें अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप शर्मा व मोहित पाल सिंह ने सरकार की ओर से पक्ष रखा और दलीलें दीं। वहीं रिवीजनकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया, अमीर अहमद व राजवीर सिंह ने तर्क दिए कि अवर न्यायालय द्वारा उक्त वाद को निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।