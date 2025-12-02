Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKangana Ranaut faces mounting troubles as court summons police report within 15 days over her statement on farmers
कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं, किसानों पर बयान को लेकर कोर्ट ने 15 दिन में तलब की रिपोर्ट

कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं, किसानों पर बयान को लेकर कोर्ट ने 15 दिन में तलब की रिपोर्ट

संक्षेप:

कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर अदालत ने पुलिस से 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। कंगना पर अपने बयान से सभी किसानों का अपमान करने का आरोप लगा है। कोर्ट ने धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Tue, 2 Dec 2025 05:57 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। किसानों को लेकर दिए गए बयान पर कंगना के खिलाफ दायर परिवाद (शिकायत) पर कोर्ट ने थाना न्यू आगरा से 15 दिन के भीतर मामले की आख्या (रिपोर्ट) तलब की है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष को धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध यह परिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा 11 सितंबर 2024 को अदालत में प्रस्तुत किया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक सार्वजनिक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अधिवक्ता शर्मा का कहना है कि यह टिप्पणी न केवल उनकी बल्कि लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस बयान से किसानों की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है।

ये भी पढ़ें:दारोगा ने फूंकी ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी, सीसीटीवी कैमरे में भी हुआ कैद

पिछली सुनवाई और कोर्ट का आदेश

यह परिवाद पहले अधीनस्थ न्यायालय में खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6 मई को परिवाद खारिज किए जाने के बाद, अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन (निगरानी याचिका) प्रस्तुत की थी। पिछली तारीख 12 नवंबर को, विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया और अवर न्यायालय (Subordinate Court) को मामले की पुनः सुनवाई के आदेश दिए।

न्याय हित में जांच अनिवार्य

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा कि परिवाद में किए गए अभिकथनों (आरोपों) के संबंध में धारा 225 (1) बीएनएसएस के अंतर्गत अन्वेषण (जाँच) कराया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। इसी आधार पर, विशेष मजिस्ट्रेट ने थाना न्यू आगरा के थानाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मामले की गहन जांच की जाए और 15 दिन में आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी कोर्ट ने थाना न्यू आगरा से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी।