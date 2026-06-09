कमलेश बिंद एनकाउंटर; ओपी राजभर ने संजय निषाद के सुर में मिलाया सुर, जांच की मांग

गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर की जांच की मांग अब सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी कर दी है। इससे पहले योगी के ही दूसरे मंत्री संजय निषाद ने मामले को उठाते हुए जांच की मांग की थी।

सुभासपा अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराए जाने के मामले की जांच की मांग कर दी है। राजभर ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में उनके सहयोगी मंत्री डा. संजय निषाद के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर डा. निषाद जांच की मांग कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनके पास जानकारी होगी। ऐसे में जांच होनी चाहिए।

गाजीपुर में 29 मई की रात होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर के ही कटरा गैंग पर एक करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर हत्या का आरोप लगा था। पुलिस ने कटरा गैंग के मुखिया शंकर पांडेय, कमलेश समेत कई लोगों को नामजद करते हुए जांच शुरू की थी। इसी बीच बुधवार की रात कमलेश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। कमलेश की 38 दिन पहले ही शादी हुई थी। कमलेश के परिवार वालों ने घर से उठा ले जाने और हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया।

क्या बोले थे संजय निषाद सबसे पहले अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया। फिर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी एनकाउंटर पर उंगली उठाकर हड़कंप मचा दिया। उन्होंने यहां कहा कि पुलिस अंग्रेजों के दौर की तरह काम कर रही है। उन्होंने पुलिस द्वारा बिना किसी जांच के इस तरह की सजा देने पर ऐतराज जताया और यह भी कह दिया कि पार्टी को इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। कहा कि कभी दुर्दांत अपराधी मारा गया तो हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन यह पुलिस ने गलत किया है। कमलेश पर इतने गंभीर आरोप नहीं थे, जबकि मुख्य आरोपी ब्राहमण है, इसलिए उसका एनकाउंटर नहीं हुआ।

इसी बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पुलिस समाज में भय और आतंक का माहौल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। संजय निषाद ने कृषि मंत्री के बयान पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सूर्य प्रताप शाही ब्राह्मण के साथ हैं तो हम भी अपने समाज बिन्द के साथ हैं। माना जा रहा था कि मामला अब थम जाएगा। लेकिन सोमवार को ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद की मांग का समर्थन करके इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं।