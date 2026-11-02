बार एसोसिएशन अध्यक्ष की अपहरण के बाद हत्या, जैक से सिर और चेहरा कूचा

उरई के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की जमीन विवाद में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। रविवार को उनका शव कानपुर में नहर में मिला।उधर, कार बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपियों को गोली लगी।

उरई के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की जमीन विवाद में अपहरण के बाद कार में जैक से सिर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दी गई। रविवार को उनका शव कानपुर के गुजैनी क्षेत्र में नहर में मिला। पुलिस के मुताबिक, कानपुर निवासी इंद्रजीत यादव ने मोनू यादव को सुपारी देकर हत्या कराई। इंद्रजीत हिरासत में है, जबकि मुख्य आरोपी मोनू फरार है। कार बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपियों को गोली लगी।

कालपी के कागजीपुरा के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गयादीन अहिरवार के बेटे हर्ष ने शनिवार को कोतवाली में चार अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हर्ष के मुताबिक, केस की फाइल देने के बहाने पिता को दुर्गा मंदिर चौराहे पर बुलाया गया था। वह स्कूटी से उन्हें लेकर पहुंचा तो बिना नंबर प्लेट की सफेद कार सवार लोग गयादीन को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। एसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पुलिस ने शनिवार रात ही तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में उन्होंने चलती कार में गाड़ी के जैक से वार कर अधिवक्ता की हत्या करने और शव गुजैनी नहर में फेंकने की बात कबूल की। रविवार सुबह आरोपियों की निशानदेही पर गुजैनी पुलिस की मदद से शव बरामद किया गया। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल कार के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं, गुजैनी थाने के कार्यवाहक प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पहचान मिटाने के लिए अधिवक्ता के चेहरे पर कई वार किए गए थे।

मुठभेड़ में दो को लगी गोली कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हुई हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा हो गया। साजिशकर्ता भौंती प्रतापपुर निवासी इंद्रजीत सिंह यादव और कानपुर के तीन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंद्रजीत ने जमीन के लिए सुपारी देकर हत्या कराई है। वहीं कार बरामदगी के दौरान दो शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, दोनों के मुठभेड़ में गोली लगी है। एक आरोपी अभी फरार है।

कानपुर से तीन शूटर गिरफ्तार कालपी की अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि तीन शूटरों सर्वेश शुक्ला उर्फ सब्बू निवासी बर्रा, आशीष विश्वकर्मा निवासी गुजैनी, केशव कटियार निवासी बर्रा को कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी निशानदेही पर शव और आला-ए-कत्ल बरामद हुआ। कार बरामदगी के लिए रविवार रात करीब 11 बजे पुलिस तीनों को लेकर कालपी के जोधर नाला के जंगल पहुंची, जहां आरोपियों ने पहले से छिपाकर रखे असलहे से पुलिस पर दो राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में आशीष और सर्वेश के पैर में गोली लगी है। एसपी सुरेश चंद्र ने बताया कि इंद्रजीत ने मोनू यादव, उसके साथियों से वारदात कराई है। जबकि मोनू फरार है।