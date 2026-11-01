पुलिस दबिश से पहले भागा 'काली सरकार', जमानतदार गाड़ी से कूदा; लूटकांड में NBW

हरदोई के 30 साल पुराने लूटकांड में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने झांसी में काली सरकार के ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने उसके जमानतदार शिवेंद्र को गिरफ्तार किया। चलती गाड़ी से कूदने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है।

झांसी, संवाददाता: हरदोई में 30 साल पुराने लूटकांड को लेकर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वांछित झांसी के काली सरकार की तलाश में हरदोई पुलिस ने शनिवार रात झांसी के कुरैंचा गांव में छापा मारा लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने उसके जमानतदार को धर-दबोचा। भागने के चक्कर में वह चलती गाड़ी से कूदा और गंभीर रूप से घायल हो गया। काली सरकार झांसी में नाम बदलकर दरबार चला रहा है। कुछ दिन पहले उस पर किशोर से कुकर्म की एफआईआर दर्ज हुई है। 10 अक्तूबर को हरदोई पुलिस झांसी आई और मऊरानीपुर के कुरेंचा में दबिश देकर नाम बदलकर रह रहे सदानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार को पकड़कर हरदोई ले गई थी।

पुलिस दबिश से पहले भागा 'काली सरकार' अदालत में पेश होने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। इसी मामले में उसके विरुद्ध फिर से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। शनिवार को हरदोई पुलिस ने मऊरानीपुर कोतवाली थाने में उपनिरीक्षक प्रांजल सिंह के साथ देर रात काली सरकार मंदिर परिसर पर छापा मारा लेकिन काली सरकार भाग निकला। सीओ ने बताया कि हरदोई में काली सरकार की जमानत कुरैंचा के रहने वाले शिवेंद्र ने कराई थी। देर रात शिवेंद्र को उसके ढाबे से पकड़ा गया।

जमानती गाड़ी से कूदकर भागा हरदोई पुलिस अपनी गाड़ी में शिवेंद्र को ने जा रही थी तभी वह धक्का देकर कूदकर भागने लगा। चलती गाड़ी से गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। सीओ के अनुसार शिवेंद्र के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।