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UP Weather: यूपी में मॉनसून का खतरनाक रुख, 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

By Ajay Singh
मुख्य संवाददाता, लखनऊ
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UP Rain Alert : अगले 48 घंटों के दौरान यूपी के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। बलरामपुर , श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश बारिश की संभावना है। 

UP Weather: यूपी में मॉनसून का खतरनाक रुख, 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

UP Rain Alert : उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश आफत बन गई है। बीते 24 घंटों के दौरान तेज बारिश में शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र के टाह खुर्द कलां गांव में तीन मकान ढह गए, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीलीभीत में भी मूसलाधार बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। इसके चलते परिषदीय स्कूलों में 21 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय ने 12 जिलों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 जिलों में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। 25 जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान यूपी के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान बहेड़ी (बरेली)में 174, मुहम्मदी (खीरी) में 160, बिलासपुर (रामपुर) में 152.4, पवायां (शाहजहांपुर) में 150.3, महसी (बहराइच) में 127, भिनगा (श्रावस्ती) में 122, हसनगंज (उन्नाव) में 119 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। चंदौली में 111, बलिया (बलिया) में 105.2, कैसरगंज (बहराइच) में 90, सकलडीहा (चंदौली)में 84, तुलसीपुर (बलरामपुर) में 83, सिरौली गौसपुर तहसील (बाराबंकी)में 75, कर्नलगंज (गोंडा) में 68, खीरी लखीमपुर (खीरी)में 65.4 मिलीमीटर बारिश हुई है।

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इन जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना

बलरामपुर , श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र

इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना

गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, जालौन एवं आस पास के क्षेत्र।

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भारी वर्षा की संभावना

प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र।

कोलकाता जा रहा विमान वाराणसी डायवर्ट

गुवाहाटी से कोलकाता जा रहा इंडिगो का विमान खराब मौसम की वजह से बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। मौसम साफ होने पर लगभग 1.15 घंटे बाद विमान कोलकाता रवाना हुआ। इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6ई 729 गुवाहाटी से उड़ान भरकर कोलकाता जा रहा था। हवाई क्षेत्र में पहुंचने के बाद खराब मौसम के चलते एटीसी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। इस पर चालक दल ने तत्काल नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी एटीसी से संपर्क किया। इसके बाद विमान को डाइवर्ट कर शाम 4.26 बजे उतारा गया। विमान में 173 यात्री और चार क्रू सदस्य सवार थे। कोलकाता में मौसम सामान्य होने के बाद शाम 5.40 बजे फ्लाइट कोलकाता गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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