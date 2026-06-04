UP Weather: यूपी में तीन दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, इसके बाद फिर तपाएगी लू

यूपी में तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदले रहने के आसार हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो छह जून तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इसके बाद लू चलने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चार से छह जून के बीच प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलने तथा कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र द्वारा गुरुवार को जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार 4, 5 और 6 जून को पश्चिमी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि 7 जून से मौसम फिर शुष्क होने लगेगा और 10 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। विभाग ने चार जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

पांच जून को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। 6 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेघगर्जन, वज्रपात qwऔर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सात जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा 8 जून से 10 जून तक पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में कहीं-कहीं लू चलने की संभावना है। इससे तापमान में बढ़ोतरी होने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से आंधी-तूफान और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।