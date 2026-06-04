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UP Weather: यूपी में तीन दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, इसके बाद फिर तपाएगी लू

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में  तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदले रहने के आसार हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो छह जून तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इसके बाद लू चलने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather: यूपी में तीन दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, इसके बाद फिर तपाएगी लू

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चार से छह जून के बीच प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलने तथा कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र द्वारा गुरुवार को जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार 4, 5 और 6 जून को पश्चिमी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि 7 जून से मौसम फिर शुष्क होने लगेगा और 10 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। विभाग ने चार जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

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पांच जून को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। 6 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेघगर्जन, वज्रपात qwऔर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सात जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा 8 जून से 10 जून तक पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में कहीं-कहीं लू चलने की संभावना है। इससे तापमान में बढ़ोतरी होने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से आंधी-तूफान और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

आगरा, फिरोजाबाद,इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और भदोही में 5 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,शामली, बिजनौर औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में यलो अलर्ट है। यहां मेघगर्जन/वर्जपात के साथ झोंकेदार हवा (गति 50 से 60 किमी/घंटा) की संभावना है। वहीं, 8 से 10 मई तक उष्ण लहर (लू) चलने के आसार हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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