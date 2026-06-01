कल का मौसम, 2 जून: यूपी में गरजेंगे बादल, हीट डोम में 4 जिले; बाकी प्रदेश में इस दिन तक राहत

यूपी में 5 जून तक आंधी-पानी की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल हीट डोम के जिलों को छोड़ शेष में 10 जून तक हीट वेव की संभावना नहीं है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे ही बने हैं। रात के तापमान भी सामान्य बने रहे। लोगों को सामान्य गर्मी का अहसास हुआ।

Kal Ka Mausam : उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव बना हुआ है। दो जून को भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल गरजेंगे। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के बीच पश्चिमी विक्षोभ अभी भी जोर पकड़े है। इसके प्रदेश में पांच जून तक सक्रिय रहने की संभावना है जिससे आंधी-पानी की संभावना बनी रहेगी। सोमवार को हल्की फुहारों से दिन-रात का पारा फिर गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल हीट डोम के जिलों को छोड़ शेष में 10 जून तक हीट वेव की संभावना नहीं है।

जून की शुरुआत इस वर्ष बेहद ठंडी रही है। कानपुर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 05.7 डिग्री कम है। रविवार को पारा 36.2 डिग्री रहा था। न्यूनतम तापमान भी 23.4 डिग्री से घटकर 22.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह भी सामान्य से 04 डिग्री कम है। पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद से लगातार तापमान सामान्य से कम बने हुए हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे ही बने हैं। रात के तापमान भी सामान्य बने रहे। लोगों को सामान्य गर्मी का अहसास हुआ। तेज धूप न रहने और हवा की रफ्तार 30-35 किमी प्रति घंटा होने से लोगों ने राहत की सांस ली। नमी का प्रतिशत भी अधिक बना रहा। अधिकतम नमी 84 और न्यूनतम 54 प्रतिशत रही। 1.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

देश के ज्यादातर राज्यों में आंधी-पानी से मौसम बदला हुआ है। सोमवार को देश में नौ चक्रवाती परिसंचरण केंद्र बने हुए थे। इन नए मौसमी सिस्टम का असर लगातार पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो दो जून से आंधी-पानी की संभावना कम हो जाएगी लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पांच जून तक संभावना बनी रहेगी। पांच जून को फिर पूर्वी क्षेत्र में बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से नमी लगातार आ रही है। उससे हीट वेव की स्थितियां जल्दी बनने की संभावना नहीं है। हीट डोम वाले क्षेत्रों में बांदा, हमीरपुर, झांसी के अलावा आगरा, प्रयागराज और वाराणसी में तापमान 40 के करीब या पार जल्दी जाएगा, लेकिन शेष जिलों में तापमान 40 के नीचे और सामान्य से कम बने रहने की संभावना है। 10 जून के बाद हीट वेव की स्थितियां बन सकती हैं।