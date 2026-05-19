यूपी कल का मौसम 20 मई, तपेंगे कई जिले; 11 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी
UP kal ka mausam: यूपी तपिश के बेहाल है। बुधवार 20 मई को कई जिले तपेंगे। 11 जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में गर्म पछुआ हवाओं के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया है।
UP kal ka mausam: उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में मंगलवार को आसमान से मानों आग बरसी। बुंदेलखंड के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सूबे के ज्यादातर शहरों में दो दिन भीषण तपिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बुधवार 20 मई को कई जिले तपेंगे। 11 जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में गर्म पछुआ हवाओं के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया है। इसके चलते विकिरणीय उष्मन (रेडिएशन) बढ़ने से प्रदेश के 21 प्रमुख शहरों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के लिए रेड वार्निंग और राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 11 शहरों में सूरज आग उगल रहा है और यहां पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। इनमें सबसे ऊपर बांदा (48.2 डिग्री) रहा। इसके बाद आगरा ताज (46.5° डिग्री), झांसी (46.5° डिग्री), प्रयागराज (45.8° डिग्री), उरई(45.2 डिग्री), कानपुर आईएएफ (44.8 डिग्री), कानपुर शहर (44.0 डिग्री), मुजफ्फरनगर (43.6° डिग्री), अलीगढ़ (43.4 डिग्री), चुर्क (43.2° डिग्री) और इटावा (43.0 डिग्री) शामिल हैं। इसके अलावा फतेहगढ़, वाराणसी बीएचयू, हरदोई और फुर्सतगंज में पारा 42 डिग्री से ज्यादा रहा।
40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेंगे लू के थपेड़े
मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में समूचे उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवाएं चल रही हैं। हवा के झोंके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा हो जा रहा है।
पश्चिम यूपी में उष्ण रात्रि का अलर्ट
दिन के साथ अब रातें भी झुलसाने लगी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद में वार्म नाइट यानी उष्ण रात्रि का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक चल रहा है, जिससे रात में भी उमस और तपन से राहत नहीं मिल रही है।
इन जिलों में अलर्ट
रेड अलर्ट (भीषण लू वाले क्षेत्र): बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं आसपास।
ऑरेंज अलर्ट (गंभीर लू वाले क्षेत्र): कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, कानपुर नगर व देहात, रायबरेली, औरैया और ललितपुर।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें