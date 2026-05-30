कल का मौसम कैसा रहेगा 31 मई: संडे को यूपी के 56 जिलों में बारिश, बिजली कड़कने; तेज आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए यूपी के कई हिस्सों में 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी, बिजली कड़कने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 31 मई के बाद इस सिस्टम में कमी आएगी और जून के पहले हफ्ते से तापमान में दोबारा 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

Kal ka Mausam : उत्तर प्रदेश में बेमौसम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर फिलहाल रविवार को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने, बिजली कड़कने और वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस आंधी-पानी के कारण शनिवार को पूरे प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण लू से बड़ी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 31 मई के बाद इस सिस्टम में कमी आएगी और जून के पहले सप्ताह से तापमान में दोबारा 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

आईएमडी लखनऊ के अनुसार शनिवार को बहराइच में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 12.2 मिमी, लखीमपुर खीरी में 5.0 मिमी और नजीबाबाद में 3.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय मौसम में बदलाव की मुख्य वजह मध्य पाकिस्तान के ऊपर बना चक्रवाती हवाओं का घेरा (चक्रवाती परिसंचरण) है। इससे होकर आंध्र प्रदेश के तट तक एक ट्रफ लाइन (द्रोणी) जा रही है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली पुरवा हवाएं निचले वायुमंडल में जमा हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊपरी वायुमंडल से सूखी और ठंडी पछुआ हवाएं आ रही हैं। जब ये दोनों विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकरा रही हैं, तो आसमान में घने बादल बन रहे हैं और गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश की स्थिति पैदा हो रही है।

कल इन जिलों में रहेगी आंधी-बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने रविवार को लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा सहित इनके आसपास के इलाकों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है।