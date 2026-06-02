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UP Weather : यूपी के कई जिलों में होगी बारिश, आंधी के भी आसार; मौसम विभाग की भविष्यवाणी

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर/ वाराणसी
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मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी गति 100 नॉट के आसपास बनी हुई है। यह कैस्पियन सी से बहुत तेजी से नमी ले आती है और बादलों के बन जाने के कारण आंधी पानी शुरू होता है। विक्षोभ के दौरान जितनी नमी मिलती है, उतना ही यह प्रभावशाली हो जाता है।

UP Weather : यूपी के कई जिलों में होगी बारिश, आंधी के भी आसार; मौसम विभाग की भविष्यवाणी

Kal Ka Mausam : उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तीन जून को भी आंधी-बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो गया है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान समेत बिहार व अन्य राज्यों में भी आंधी-पानी का दौर पांच से छह जून तक बना रहेगा। 12.6 किमी ऊंचाई पर बनी पश्चिमी जेट स्ट्रीम आंधी-तूफान का बड़ा कारण मानी जा रही है। कानपुर में मानसून के चार से पांच दिन देरी की भी संभावना है।

जेट स्ट्रीम लगातार मौसम को प्रभावित कर रही है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 12.6 किमी की ऊंचाई पर इसकी गति 100 नॉट के आसपास बनी हुई है। यह कैस्पियन सी से बहुत तेजी से नमी ले आती है और बादलों के बन जाने के कारण आंधी पानी शुरू हो जाता है। विक्षोभ के दौरान जितनी नमी मिलती है, उतना ही यह प्रभावशाली हो जाता है। नमी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार आ रही है। पूर्वी हवाएं भी चल रही हैं जो मंगलवार को थम गईं। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी के पूर्वी हिस्से को छोड़ शेष कई राज्यों में बने रहने की संभावना है। ऐसे विक्षोभ के कारण मानसून के आने में भी देरी होती है। कानपुर के लिए अब इसका अनुमान 25 से 30 के बीच बताया जा रहा है।

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मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि केरल तट पर मानसून चार दिन लेट हो गया है। अभी यह चार जून से पहले नहीं पहुंचेगा। इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कानपुर में भी इसके 30 जून से पहले आने की संभावना कम है। जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत कर रही है जिससे पूरे देश का मौसम प्रभावित है। यह अपने साथ नमी ला रही है।

पूर्वांचल के कई जिलों में बदला मौसम, बारिश से मिली राहत

गाजीपुर, सोनभद्र समेत पूर्वांचल के आठ जिलों में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह और दोपहर तक तेज धूप तथा उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश, बूंदाबादी और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली।

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आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर और भदोही में मौसम में बदलाव देखने को मिला। चंदौली के नौगढ़ और चकिया क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश हुई। आंधी के कारण करीब 150 गांवों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। वाराणसी में दिन में धूप रही, लेकिन शाम को आंधी के साथ मौसम बदल गया। सोनभद्र में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस से राहत मिली। गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर में शाम को कहीं झमाझम बारिश तो कहीं हल्की बारिश हुई। जबकि बलिया और मऊ के कई क्षेत्रों में बूंदाबादी दर्ज की गई। भदोही में सुबह बादल छाए रहने और हल्की फुहार पड़ने से मौसम खुशनुमा रहा, हालांकि दोपहर बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई। वहीं मिर्जापुर में दिनभर तीखी धूप का असर बना रहा। मौसम में आए इस बदलाव के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में आंशिक बादल, तेज हवाएं और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

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Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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