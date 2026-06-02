UP Weather : यूपी के कई जिलों में होगी बारिश, आंधी के भी आसार; मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी गति 100 नॉट के आसपास बनी हुई है। यह कैस्पियन सी से बहुत तेजी से नमी ले आती है और बादलों के बन जाने के कारण आंधी पानी शुरू होता है। विक्षोभ के दौरान जितनी नमी मिलती है, उतना ही यह प्रभावशाली हो जाता है।

Kal Ka Mausam : उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तीन जून को भी आंधी-बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो गया है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान समेत बिहार व अन्य राज्यों में भी आंधी-पानी का दौर पांच से छह जून तक बना रहेगा। 12.6 किमी ऊंचाई पर बनी पश्चिमी जेट स्ट्रीम आंधी-तूफान का बड़ा कारण मानी जा रही है। कानपुर में मानसून के चार से पांच दिन देरी की भी संभावना है।

जेट स्ट्रीम लगातार मौसम को प्रभावित कर रही है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 12.6 किमी की ऊंचाई पर इसकी गति 100 नॉट के आसपास बनी हुई है। यह कैस्पियन सी से बहुत तेजी से नमी ले आती है और बादलों के बन जाने के कारण आंधी पानी शुरू हो जाता है। विक्षोभ के दौरान जितनी नमी मिलती है, उतना ही यह प्रभावशाली हो जाता है। नमी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार आ रही है। पूर्वी हवाएं भी चल रही हैं जो मंगलवार को थम गईं। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी के पूर्वी हिस्से को छोड़ शेष कई राज्यों में बने रहने की संभावना है। ऐसे विक्षोभ के कारण मानसून के आने में भी देरी होती है। कानपुर के लिए अब इसका अनुमान 25 से 30 के बीच बताया जा रहा है।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि केरल तट पर मानसून चार दिन लेट हो गया है। अभी यह चार जून से पहले नहीं पहुंचेगा। इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कानपुर में भी इसके 30 जून से पहले आने की संभावना कम है। जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत कर रही है जिससे पूरे देश का मौसम प्रभावित है। यह अपने साथ नमी ला रही है।

पूर्वांचल के कई जिलों में बदला मौसम, बारिश से मिली राहत गाजीपुर, सोनभद्र समेत पूर्वांचल के आठ जिलों में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह और दोपहर तक तेज धूप तथा उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश, बूंदाबादी और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली।