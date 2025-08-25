कजरी तीज पर इस जिले में सड़कें होंगी भगवामय, 10 लाख से ज्यादा कांवड़ियों का होगा रेला,चप्पे चप्पे पर सुरक्षा

Kajari Teej Gonda:यूपी के गोंडा जिले में कजरी तीज पर जिले में सड़कें भगवामय होंगी। 10 लाख से ज्यादा कांवड़ियों का रेला उमड़ेगा। खरगूपुर के पृथ्वीनाथ नाथ, शहर के दुखहरण नाथ और करनैलगंज के बरखंडी नाथ जिले के अन्य शिवालयों में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे।

Kajari Teej Gonda: कजरी तीज के पावन पर्व पर सोमवार को यूपी के गोंडा जिले की सभी सड़कें भगवामय दिखाई देंगी। कांवड़ यात्रा के अवसर पर जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए करनैलगंज के सरयू नदी से जल भरने के लिए 10 लाख से ज्यादा कांवड़ियों का रेला सरयू तट पर उमड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने चाक-चौबंद इंतजाम करने का दावा किया है। खरगूपुर के पृथ्वीनाथ नाथ, शहर के दुखहरण नाथ और करनैलगंज के बरखंडी नाथ जिले के अन्य शिवालयों में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं।

शहर में दुखहरण नाथ मंदिर पर कजरीतीज मेले को प्रशासन ने मंदिर से लेकर एलबीएस चौराहे तक बैरिकेडिंग कराई है। महिला और पुरुष के लिए अलग लाइनें होंगी। मंदिर महंत राघवेंद्र मोहन ने बताया कि मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को शाम आठ बजे से बाबा भोलेनाथ की महाआरती के बाद जलाभिषेक के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना आए।

मंदिर के दोनों द्वार पर डोंगा लगाया गया है। जिसमे महिलाओं व पुरुषों की अलग लाइन में आकर जलाभिषेक करने की व्यवस्था की गई। वहीं, जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सेवा मे भीड़ को नियंत्रण को लेकर सामाजिक संगठनों से सहायता मांगी है। व्यवस्था सम्भाल रहे कर्मी ने बताया कि पंद्रह हजार बल्ली लगाकर एक किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। एलबीएस चौराहे से मंदिर तक श्रद्धालुओं की चार लाइनों में श्रद्धालुओं को जलाभिषेक की व्यवस्था है। एक किलोमीटर कांवड़ियों के लिए सड़क की एक पटरी पर कालीन बिछाया गया है। उन्होंने बताया कि खरगूपुर के पृथ्वीनाथ नाथ मंदिर पर भी 10 हजार बल्लियों से बैरिकेडिंग लगाई गई है।

कजरी तीज मेले में बेहतर बिजली के निर्देश गोंडा जिला प्रशासन कजरी तीज मेले को लेकर फुल एक्शन में नजर आ रहा है। पिछली बार कजरीतीज मेले मे चार घंटे बिजली गुल रही थी। जिससे शहर की सड़कों पर अंधेरा छा गया था। झमाझम बारिश और अंधेरे के बीच लाखों कांवड़ियों का जत्था रुकने का नाम नही ले रहा था। अंधेरों में केसरिया रंग से लखनऊ हाईवे रंगा नजर आया था। जिसका फीडबैक मिलते ही डीएम प्रियंका निरंजन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जो भी व्यवस्था करनी हो कर लें। मेले के दौरान बिजली की कटौती नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान अगर बिजली काटी गई तो जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी। डीएम प्रियंका निरंजन ने सभी विभागों के अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि मेले में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। उन्होंने नगर पालिका परिषद से साफ सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। एसपी विनीत जायसवाल ने कहा कि कजरी तीज मेले मे तीसरी नेत्र से सरयू तट से लेकर मंदिर तक नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान लगाए गए हैं।