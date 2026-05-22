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लड़की के लिए काल बन गई गरीबी, मां ने चार साल की बेटी का गला घोंटा, बोली-कैसे पढ़ाते..कहां ब्याह करते

Dinesh Rathour उरई
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उरई में गरीबी और कलह ने एक मां की मनोदशा इस कदर क्रूर बना दी कि उसने जिसे जन्म दिया था, उसे खुद ही मौत की नींद में सुला दिया। मासूम बेटी का गला कसते हुए उसके हाथ नहीं कांपे।  

लड़की के लिए काल बन गई गरीबी, मां ने चार साल की बेटी का गला घोंटा, बोली-कैसे पढ़ाते..कहां ब्याह करते

Orai News: यूपी के उरई में एक लड़की के लिए गरीबी काल बन गई। जिस महिला ने मासूम बेटी को जन्म दिया, उसी ने मौत की नींद सुला दिया। गरीबी और कलह ने एक मां की मनोदशा इस कदर क्रूर बना दी कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी ही बेटी को गला घोट दिया। हैरान करने वाली बात ये है कि बेटी को मारते समय मां के हाथ तक नहीं कांपे। बेटी की हत्या के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की- उसके भावहीन चेहरे पर दूर-दूर तक मलाल की छाया नहीं थी। उसने कहा-बेटी को गरीबी के नरक से मैंने मुक्ति दे दी। हमारे खाने का ठिकाना नहीं है। उसे कैसे पढ़ाते.. कहां उसका ब्याह करते। दर-दर भटकने और गरीबी का नरक भुगतने से अच्छा यही था कि अब वह मर जाए।

मां के हाथों मासूम बेटी के कत्ल का गम पूरे गांव पर तारी है। शुक्रवार को पड़ोस के घरों में चूल्हे नहीं जले और इन घरों की मांएं अपनी-अपनी बेटियों को आंचल में छिपाए रहीं। यह झकझोर देने वाली घटना अकबरपुर इटौरा गांव की है। जहां का राजकुमार मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। परिवार में बूढ़ी मां, पत्नी विनीता और तीन बच्चे हैं। राजकुमार ने बताया कि गुरुवार रात सभी लोग भोजन के बाद सो गए। देर रात गर्मी से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि बेटी अपनी जगह पर नहीं है। कमरे के कोने में पत्नी बच्ची के गले में पड़ा गमछा हटा रही है। मुझे संदेह हुआ तो मैंने बच्ची के गले से गमछा हटाते हुए पत्नी की फोटो मोबाइल से खींच ली।

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पति-पत्नी के बीच चल रहा था विवाद

पत्नी की भाव-भंगिमा से लगा कि कुछ अस्वाभाविक हुआ है। मैंने कुछ देर बार चुपचाप बाहर निकल कर पहले पड़ोसियों को बुलाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो विनीता घर के एक कोने में बैठी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि हत्यारोपित की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में घटना की वजह पति से चल रहा विवाद और बच्ची की परवरिश को लेकर मां का मानसिक तनाव में रहना सामने आया है।

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चार बच्चों के साथ सो रही मां की गला रेतकर निर्मम हत्या

वहीं दूसरी ओर झांसी जिले में बच्चों के साथ सो रही मां की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। शुक्रवार तड़के चारपाई पर खून से सना अर्द्धनग्न शव मिलने पर घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग में वारदात का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि महिला का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है, जबकि वह अपनी तीन बेटियों व एक बेटे व परिजनों के साथ गांव में रहती थी। गुरुवार की देर रात बच्चों के साथ खाना खाकर वह सो गई। तभी अज्ञात लोग घर में घुसे। उन्होंने धारदार चीज से रजनी की हत्या कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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