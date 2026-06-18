दो दर्जन से ज्यादा सांसद और कई विधायक मेरे संपर्क में...राजभर के बाद संजय निषाद का भी सपा में टूट का दावा
सपा में टूट को लेकर ओपी राजभर द्वारा किए गए दावे को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी मजबूती दे दी है। संजय निषाद ने भी सपा में टूट का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस और सपा के कई सांसदा और विधायक उनके संपर्क में हैं।
Sanjay Nishad: ओम प्रकाश राजभर के सपा में टूट के दावे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राजभर लगातार सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश को सपा में टूट को लेकर नसीहत दे रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव भी राजभर पर लगातार हमलावर हैं। सपा में टूट के दावे को अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी मजबूती दे दी।
संजय निषाद ने कहा, सपा के दो दर्जन से ज्यादा सांसद और कई एमएलए उनके संपर्क में हैं। इस संबंध में सभी विधायक और सांसदों की जानकारी दिल्ली को दे दी गई है। संजय निषाद ने कांग्रेस के विधायकों के भी संपर्क में होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और सपा के साथ गए थे, लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो अब वे अपने क्षेत्र और समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि जब वह सरकार का हिस्सा होंगे तभी वह क्षेत्रीय जनता के लिए कुछ कर सकेंगे। इसी के चलते इन लोगों ने सत्ता पक्ष से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
क्या बोले थे ओपी राजभर
यूपी सरकार में मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया था कि सपा में 'बड़ी टूट होगी' और कई नेता भाजपा में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। राजभर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा था कि सपा नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र सौंपा है। 'समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। उन्होंने पिछले मामलों की जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सपा पर दबाव बढ़ रहा है।
अखिलेश ने राजभर के दावे को किया था खारिज
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा में टूट को लेकर राजभर के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का प्रलोभन और दबाव के माध्यम से दलों को तोड़ने का इतिहास रहा है। बाद में एक्स पर एक अन्य पोस्ट में इशारों में उन्होंने कहा, जो लोग दूसरी पार्टियों में फूट का अनुमान लगा रहे हैं, उन्हें पहले अपनी स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा पहले भी कई राजनीतिक दलों को तोड़ने में सफल रही है, जिसमें विधायकों और नेताओं को समाजवादी पार्टी से दूर करना भी शामिल है। उन्होंने कहा, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, तो कई सपा विधायकों, विधानपरिषद सदस्यों और यहां तक कि राज्यसभा सदस्यों को भी छीन लिया गया। इसके पीछे कोई स्वार्थ, कोई लालच या कोई डर रहा होगा। जो लोग डर जाते हैं, वे अपनी पार्टी छोड़ देते हैं।'
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।