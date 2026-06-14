‘कहीं और शादी की तो मार डालूंगा’, पड़ोसी ने लड़की को धमकाया; AI से गंदी फोटो बना मंगेतर को भेज दी
पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी की शादी कुछ दिनों पहले एक युवक से तय की थी। 7 जून को घर में ही गोद भराई की रस्म हुई। दोनों परिवार बेहद खुश थे लेकिन यह बात पड़ोस में रहने वाले अंश नामक युवक को ठीक नहीं लगी। उसने सगाई के बाद 8 जून को इंस्टाग्राम पर दामाद से संपर्क किया और बेटी के बारे में गलत बातें कहीं।
UP News : झांसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग का घिनौना मामला सामने आया है। हाल ही में सगाई के बाद पड़ोसी युवक ने युवती के एआई के जरिए अश्लील फोटो बनाकर मंगेतर को भेज दिए। जिससे उसकी शादी टूट गई। यह आरोप पीड़िता के पिता ने लगाए हैं। बताया कि वह बेटी को मारकर स्वयं खुदकुशी की धमकी दे रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिसने जांच शुरू की।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी की शादी कुछ दिनों पहले एक युवक से तय की थी। बीती 7 जून को घर में ही गोद भराई (सगाई) की रस्म हुई। इसके बाद दोनों परिवार बेहद खुश थे। पर, यह बात पड़ोस में रहने वाले अंश नामक युवक को ठीक नहीं लगी। उसने सगाई के बाद 8 जून को इंस्टाग्राम पर दामाद से संपर्क किया और बेटी के बारे में गलत बातें कहीं। साथ ही दामाद को धमकी दी कि अगर तुमने शादी की तो गोली मार देंगे। यही नहीं उसने एआई का इस्तेमाल कर बेटी की अश्लील तस्वीरें तैयार की और दामाद को भेज दीं।
तस्वीरें देखकर नए रिश्तेदार और मंगेतर ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता पिता ने आरोप लगाया कि उसने धमकी कि यदि शादी उससे नहीं की तो बेटी हत्या कर देगा और स्वयं भी आत्महत्या कर लेगा। लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक और युवती के घर के पास किराए के मकान में रहता था। तभी दोनों की जान-पहचान हुई थी। फोन पर बात भी हुई थी।
इसी का आरोपी फायदा उठाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मामले में प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।
साहब! बेटी का टूट गया रिश्ता, अब कौन करेगा शादी
पीड़ित पिता ने बताया कि साहब, बड़े अरमान से बेटी का रिश्ता किया था। सात जून को सगाई के बाद दोनों परिवार बेहद खुश थे। पता नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर के लिए है। बताया, पड़ोसी युवक से कोई लेना नहीं था। लेकिन, उसने एआई का गलत इस्तेमाल किया। बेटी की तस्वीरें उसके मंगेतर को भेज दी। बताया, रिश्ता टूटने के बाद भी आरोपी लगातार धमकियां दे रहा हैं। उन्होंने कानूनी कारवाई कर पिता-बेटी को बचाने की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें