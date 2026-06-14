‘कहीं और शादी की तो मार डालूंगा’, पड़ोसी ने लड़की को धमकाया; AI से गंदी फोटो बना मंगेतर को भेज दी

पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी की शादी कुछ दिनों पहले एक युवक से तय की थी। 7 जून को घर में ही गोद भराई की रस्म हुई। दोनों परिवार बेहद खुश थे लेकिन यह बात पड़ोस में रहने वाले अंश नामक युवक को ठीक नहीं लगी। उसने सगाई के बाद 8 जून को इंस्टाग्राम पर दामाद से संपर्क किया और बेटी के बारे में गलत बातें कहीं।

UP News : झांसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग का घिनौना मामला सामने आया है। हाल ही में सगाई के बाद पड़ोसी युवक ने युवती के एआई के जरिए अश्लील फोटो बनाकर मंगेतर को भेज दिए। जिससे उसकी शादी टूट गई। यह आरोप पीड़िता के पिता ने लगाए हैं। बताया कि वह बेटी को मारकर स्वयं खुदकुशी की धमकी दे रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिसने जांच शुरू की।

प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी की शादी कुछ दिनों पहले एक युवक से तय की थी। बीती 7 जून को घर में ही गोद भराई (सगाई) की रस्म हुई। इसके बाद दोनों परिवार बेहद खुश थे। पर, यह बात पड़ोस में रहने वाले अंश नामक युवक को ठीक नहीं लगी। उसने सगाई के बाद 8 जून को इंस्टाग्राम पर दामाद से संपर्क किया और बेटी के बारे में गलत बातें कहीं। साथ ही दामाद को धमकी दी कि अगर तुमने शादी की तो गोली मार देंगे। यही नहीं उसने एआई का इस्तेमाल कर बेटी की अश्लील तस्वीरें तैयार की और दामाद को भेज दीं।

तस्वीरें देखकर नए रिश्तेदार और मंगेतर ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता पिता ने आरोप लगाया कि उसने धमकी कि यदि शादी उससे नहीं की तो बेटी हत्या कर देगा और स्वयं भी आत्महत्या कर लेगा। लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक और युवती के घर के पास किराए के मकान में रहता था। तभी दोनों की जान-पहचान हुई थी। फोन पर बात भी हुई थी।

इसी का आरोपी फायदा उठाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मामले में प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।