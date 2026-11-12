काहे के बहादुर.., दलाली कराते हो; थाना प्रभारी पर भड़के भाजपा सांसद साक्षी महाराज
भाजपा सांसद साक्षी महाराज एक बुजुर्ग की मौत के बाद थाना प्रभारी पर भड़क गए। थानेदार को डांटते हुए यहां तक कहा कि दलाली कराते रहते हो, ऐसी पुलिस मैंने कहीं नहीं देखी। साक्षी महाराज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उन्नाव, संवाददाता। यूपी के उन्नाव में मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज का थाना प्रभारी पर गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर से पहले उनका नाम पूछा। थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने अपना नाम बताया तो सांसद ने तल्ख लहजे में कहा, ‘काहे के बहादुर हो तुम। बहादुर होते तो तुम्हारे राज में ये होता क्या...मैंने कभी तुम्हें फोन किया क्या.. दलाली कराते रहते हो, ऐसी पुलिस मैंने कहीं नहीं देखी।’ सांसद की नाराजगी का 50 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मामला मौरावां थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का है। यहां 11 सितंबर को पंचायत से लौट रहे रामस्वरूप लोधी और उनके परिजनों पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप की आठ नवंबर को मौत हो गई थी। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अकोहरी-मवई मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया था। स्थानीय विधायक अनिल सिंह के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ था।
सीओ को धाराएं बढ़ाने और कार्रवाई के निर्देश
बुधवार को सांसद साक्षी महाराज पीड़ित परिवार को सांत्वना और आर्थिक मदद देने पहाड़पुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान सीओ अरविंद चौरसिया और मौरावां थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह भी मौजूद थे। सांसद ने सीओ की ओर इशारा करते हुए मामले में धाराएं बढ़ाने और सही तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
थाना प्रभारी पर जमकर भड़के
इसी बीच सांसद प्रतिनिधि अमितेष सिंह नंदू ने थाना प्रभारी की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये इंस्पेक्टर साहब हैं। इतना सुनते ही सांसद ने थाना प्रभारी से उनका नाम पूछा। कुंवर बहादुर नाम बताते ही उनका पारा चढ़ गया और बोले - काहे के बहादुर हो तुम, बहादुर होते तो तुम्हारे राज में ये होता क्या..दलाली कराते रहते हो, आधा दर्जन से ज्यादा लोग यहां चोटिल हैं.. 32 टांके सिर पर लगे हैं और लीपापोती कर दी तुमने।
ऐसी पुलिस मैंने कही नहीं देखी
इसी दौरान वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने रोते हुए पुलिस पर मेडिकल न कराने का आरोप लगाया। बुजुर्ग ने कहा कि मेडिकल कराने के लिए आदेश तक नहीं किया गया। इस पर सांसद ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी पुलिस मैंने कहीं नहीं देखी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।