कहता था शादी करेंगे, संबंध बनाया और मुकर गया, प्रेमी के घर 5 दिन धरने पर बैठी प्रेमिका

उतर प्रदेश के कुशीनगर में एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गया। 18 साल की इस प्रेमिका ने प्रेमी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रेमिका ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर लड़के ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी करने से मुकर गया। यहां तक कि अब उसका फोन भी न नहीं उठाता है।

मामला, कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्रेम प्रसंग अब धरने में तब्दील हो गया है। गोरखपुर की रहने वाली 18 साल की लड़की पिछले पांच दिन तक अपने प्रेमी के दरवाजे पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी रही। लड़की का आरोप है कि लड़के ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद हुई मुलाकातों में शादी का भरोसा दिया था। इसके बहाने उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन शादी की बात आने पर वह मुकर गया है।

लड़की के अनुसार एक साल पहले इंस्टाग्राम पर दोनों का परिचय हुआ था। बातचीत कुछ ही महीनों में प्रेम में तब्दील हो गया। लड़की के मुताबिक इस दौरान लड़के ने उसे शादी का आश्वासन दिया, जिस पर भरोसा कर लड़की ने संबंध आगे बढ़ाए, लेकिन जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो लड़के ने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि बातचीत भी बंद कर दी। गांव में मामले की चर्चा फैलते ही लोग इकट्ठा होने लगे। इस बीच लड़का और उसका परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। इससे आहत लड़की दरवाजे पर बैठ खुद के साथ न्याय करने की मांग कर रही है।