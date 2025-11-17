Hindustan Hindi News
kahata tha shadi karenge sambandh banaaya fir mukar gaya premee ke ghar 5 din dharane par baithi premika
कहता था शादी करेंगे, संबंध बनाया और मुकर गया, प्रेमी के घर 5 दिन धरने पर बैठी प्रेमिका

संक्षेप: इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्रेम प्रसंग अब धरने में तब्दील हो गया है। गोरखपुर की रहने वाली 18 साल की लड़की पिछले 5 दिन तक अपने प्रेमी के दरवाजे पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी रही। लड़की का आरोप है कि लड़के ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद हुई मुलाकातों में शादी का भरोसा दिया था।

Mon, 17 Nov 2025 03:03 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उतर प्रदेश के कुशीनगर में एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गया। 18 साल की इस प्रेमिका ने प्रेमी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रेमिका ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर लड़के ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी करने से मुकर गया। यहां तक कि अब उसका फोन भी न नहीं उठाता है।

मामला, कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्रेम प्रसंग अब धरने में तब्दील हो गया है। गोरखपुर की रहने वाली 18 साल की लड़की पिछले पांच दिन तक अपने प्रेमी के दरवाजे पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी रही। लड़की का आरोप है कि लड़के ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद हुई मुलाकातों में शादी का भरोसा दिया था। इसके बहाने उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन शादी की बात आने पर वह मुकर गया है।

लड़की के अनुसार एक साल पहले इंस्टाग्राम पर दोनों का परिचय हुआ था। बातचीत कुछ ही महीनों में प्रेम में तब्दील हो गया। लड़की के मुताबिक इस दौरान लड़के ने उसे शादी का आश्वासन दिया, जिस पर भरोसा कर लड़की ने संबंध आगे बढ़ाए, लेकिन जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो लड़के ने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि बातचीत भी बंद कर दी। गांव में मामले की चर्चा फैलते ही लोग इकट्ठा होने लगे। इस बीच लड़का और उसका परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। इससे आहत लड़की दरवाजे पर बैठ खुद के साथ न्याय करने की मांग कर रही है।

उसके परिजन भी पहुंचे, समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी जिद पर अडिग रही और प्रेमी के बिना घर लौटने से इंकार कर दिया। गांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया दीपक सिंह ने बताया कि लड़की को सुरक्षा की दृष्टि से वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। लड़की के परिवारीजनों से बात कर तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
