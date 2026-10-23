'कच्चा बादाम गर्ल' को 1.20 करोड़ का नोटिस; कानपुर में अंजलि अरोड़ा स्टेज छोड़कर गईं थी , 2.75 लाख भी लिए

कानपुर में नगाड़ा नाइट डांडिया विवाद में अंजलि अरोड़ा को आयोजक ने 1.20 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप है कि तीन लाख में तय शो में अंजलि ने करीब 12 मिनट प्रस्तुति देने के बाद मंच छोड़ दिया, जिससे आयोजन प्रभावित हुआ और नुकसान हुआ।

कानपुर के लाजपत भवन में 15 अक्तूबर को आयोजित नगाड़ा नाइट डांडिया प्रोग्राम को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रोग्राम में करीब 12 मिनट की परफॉर्मेंस देने के बाद स्टेज छोड़कर चली गईं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और ‘कच्चा बादाम’ फेम अंजलि अरोड़ा को आयोजक आशीष कुमार ने 1.20 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। आयोजक की ओर से अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने यह जानकारी दी। आयोजक का आरोप है कि अंजलि के अचानक कार्यक्रम छोड़ने से आयोजन प्रभावित हुआ और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए अंजलि अरोड़ा के साथ तीन लाख रुपये में समझौता हुआ था। आयोजकों का दावा है कि इसमें से 2.75 लाख रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जा चुके थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नगाड़ा नाइट डांडिया शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ, जबकि अंजलि रात लगभग 9:52 बजे मंच पर पहुंचीं। उन्हें देखने और उनकी प्रस्तुति का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।

प्रोग्राम में नाराज हो गई थीं अंजलि अरोड़ा मंच पर पहुंचने के बाद अंजलि ने कानपुर के लोगों का अभिवादन किया और ‘नगाड़ा संग ढोल बाजे’ गाने पर प्रस्तुति दी। इसी दौरान उन्होंने भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। अंजलि का कहना था कि दर्शकों की सुरक्षा का उचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है और भीड़ में किसी को चोट लगने की बात भी सामने आई है। इसके बाद डीजे पर उनका चर्चित गाना ‘कच्चा बादाम’ बजाया गया तो वह नाराज हो गईं। उन्होंने प्रस्तुति रोककर आयोजकों को मंच पर बुलाने की मांग की। अंजलि ने माइक पर कहा कि क्या कलाकारों का सम्मान करना नहीं आता और आयोजन का प्रबंधन कहां है। उन्होंने दर्शकों से माफी मांगते हुए कहा कि लोग घंटों से गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए थीं।