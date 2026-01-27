Hindustan Hindi News
PHOTO: केदारनाथ तो कभी डेट, कच्चा बादाम फेम की अंजलि और बॉयफ्रेंड आकाश की देखें रोमांटिक फोटो

संक्षेप:

कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा हमेशा अपनी खूबसूरती और सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इस बार उनका नाम अपने बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल की वजह से चर्चा में है। आकाश अपनी कार में विधायक-सांसद का फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहे थे।

Jan 27, 2026 12:02 pm IST
कच्चा बादाम फेम की अंजलि अरोड़ा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें हमेशा अटेंशन मिलता है। लेकिन इस बार वह अपने बॉयफ्रेंड की वजह से चर्चा में हैं। दरअसल, उनके प्रेमी आकाश संसनवाल को हाल ही में मेरठ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी कार में विधायक-सांसद का फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहे थे।

सोशल मीडिया पर आकाश और अंजलि के कई वीडियो वायरल है। इस जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है। साल 2022 में आकाश संसनवाल पहली बार सुर्खियों में आए थे। तब उन्हें अंजलि अरोड़ा के साथ स्पॉट किया गया था। इसके अलावा दोनों चारधाम की यात्रा भी कर चुके हैं। एक बीच अंजलि और आकाश की सगाई की खबर आई थी लेकिन तब अंजलि ने इसे नकार दिया था।

आकाश और अंजलि अरोड़ा

अंजलि अरोड़ा के 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स

अंजलि अरोड़ा के इंस्टाग्राम आईडी anjimaxuofficially पर 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहां पर वह फैशन, लाइस्टाइल और डांस से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं। नवंबर 2025 में अंजलि ने अपना 25 बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर आकाश ससनवाल भी मौजूद थे। पार्टी के बाद दोनों ने एक-दूसरे के साथ फोटो शूट भी कराया था।

कौन हैं आकाश संसनवाल

अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम akash.sansanwal नाम से उनकी आई है। जिस पर उनके 79 हजार से अधिक फॉलोवर्स हैं। यहां पर अंजलि के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं।

इसके अलावा आकाश संसनवाल का एक दूसरा भी इंस्टाग्राम आईडी है। उनका यह पेज भाजपा से संबंधित है। दरअसल, akashsansanwalbjp नाम से है और इस पर 4900 से अधिक फॉलोवर्स हैं। आकाश इस पेज से भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी की फोटो शेयर करते हैं। वह खुद को पूर्व सांसद के पीए या उनके बेटे के करीबी के रूप में भी दावा करते हैं।

