'कच्चा बादाम गर्ल' अंजलि अरोड़ा पर धोखाधड़ी का केस; कानपुर में बिना परफॉर्मेंस स्टेज छोड़ा था

कानपुर कोर्ट में ‘कच्चा बादाम गर्ल’अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा और उनकी मैनेजर प्रीति के खिलाफ धोखाधड़ी, मानहानि औ धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। आयोजक ने आरोप लगाया कि 3 लाख रुपये लेकर अंजलि ने तय समय के बजाय कार्यक्रम खत्म होने पर परफॉर्मेंस दी और 12 मिनट में चली गईं।

कच्चा बादाम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा और उनकी मैनेजर प्रीति के खिलाफ कानपुर की एसीजेएम पंचम कोर्ट में मंगलवार को धोखाधड़ी, मानहानि, धमकी और झूठी जानकारी देने के आरोप में परिवाद दाखिल किया गया है। न्यायिक क्षेत्राधिकार पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने मामला दर्ज कर लिया। परिवादी के बयान के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की गई है। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा विसायकपुर निवासी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के संचालक आशीष कुमार ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 15 अक्तूबर को लाजपत भवन लॉन में नगाड़ा नाइट्स का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, मॉडल व अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा का 45 मिनट का परफामेंस होना था। शोर बैंड के संचालक अमन निगम और इवेंट प्लानर अनुभव राज भी आयोजकों में शामिल थे।

इस मामले में अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि अंजलि की मैनेजर नार्थ ईस्ट दिल्ली के शहादरा निवासी प्रीति दुबे से बातचीत के दौरान तीन लाख रुपये में शो तय हुआ था। शो के समापन पर स्पांसरों को सम्मानित भी करना था। डील तय होने के बाद आयोजकों की ओर से 2.75 लाख रुपये अलग–अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। अधिवक्ता के मुताबिक अंजलि समेत उनकी टीम के चार लोगों के आने–जाने की फ्लाइट की टिकट, रहने और खाने की व्यवस्था भी आयोजको ने ही की थी।

अंजलि अरोड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस 15 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे अंजलि अपनी टीम के साथ कानपुर एयरपोर्ट पहुंचीं। अधिवक्ता का आरोप है कि 25 हजार रुपये बकाया होने पर अंजलि एयरपोर्ट से नहीं निकलीं, जिस पर आयोजकों ने वहीं पूरा पेमेंट किया। इसके बाद अंजलि टीम के साथ एयरपोर्ट से निकलीं। अधिवक्ता का आरोप है कि अंजलि का इरादा कानपुर की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का था।अंजलि को रात नौ बजे से 9:45 तक परफॉर्मेंस देना था, लेकिन वह कार्यक्रम खत्म होने के समय स्टेज पर पहुंचीं। आरोप है कि महज 12 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट के लोगों पर बिफर पड़ीं और कार्यक्रम छोड़कर चली गईं।