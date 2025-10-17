गोरखपुर में मैच के बाद कबड्डी की लड़कियों में मारपीट, जीत के जश्न के दौरान हमला

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsKabaddi girls fight after match in Gorakhpur, attack during victory celebration
संक्षेप: गोरखपुर में लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को बवाल हो गया। मैच के बाद दोनों टीमों में मारपीट हो गई। जीत का जश्न मना रही एक टीम की लड़कियों पर हारने वाली टीम की लड़कियों ने कुछ लड़कों के साथ हमला कर दिया। घटना में चार छात्राएं घायल हुई हैं।

Fri, 17 Oct 2025 11:29 PMYogesh Yadav गोरखपुर, हिन्दुस्तान संवाद।
गोरखपुर में आयोजित लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को बवाल हो गया। मैच के बाद दोनों टीमों में मारपीट हो गई। आरोप है कि जीत का जश्न मना रही एक टीम की लड़कियों पर हारने वाली टीम की लड़कियों ने कुछ लड़कों के साथ हमला कर दिया। घटना में चार छात्राएं घायल हुई हैं। दो के हाथ फ्रैक्चर होने की आशंका है। हालांकि छात्राओं की तरफ से अभी तक इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। कॉलेज प्रशासन तो इस तरह की किसी घटना से ही इंकार कर रहा है।

गीडा इलाके में एक टेक्निकल कालेज में आयोजित जोनल स्पोर्ट्स 2025 प्रतियोगिता में कबड्डी का फाइनल शुक्रवार की शाम चार बजे खेला गया। जिसमें एक कालेज की टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत मिली और टीम के खिलाड़ी जश्न मनाने लगीं। आरोप है कि हारने के बाद दूसरे कालेज की छात्राओं ने अपने कॉलेज के लड़कों के साथ मिलकर जीतने वाली टीम पर हमला कर दिया। मारपीट में चार छात्राओं को चोटें आईं।

कॉलेज प्रशासन ने घायल छात्राओं को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दो छात्राओं के हाथ टूटने की आशंका जताई है और एक्स-रे कराने को कहा है। अस्पताल पहुंचे परिवारीजन छात्राओं को लेकर निजी अस्पताल लेकर चले गए। उधर, घटना की जानकारी पाकर गीडा पुलिस भी जांच में जुटी है। गीडा प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय ने कहा कि दो कॉलेज के छात्रों में मारपीट की सूचना मिली थी अभी किसी तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद जांच की कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) लखनऊ के अंतर्गत जोनल स्पोर्ट्स 2025 आयोजित किया जा रहा था। प्रतियोगिता में पूर्वाचल के 78 कालेज के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। छात्र-छात्राओं के बीच भाला फेक, हैण्ड बाल, लम्बी कूद, ऊंची कूद, वॉलीवॉल, बॉस्केटबॉल, फुटबॉल, दौड एवं एथलीट खेलों की प्रतियोगिता हुई।