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काम की बात : कहीं दूध में डिटर्जेंट तो नहीं? ऐसे करें मिलावट की पहचान

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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अगर पानी में लौंग तैरे और शहद फैलने लगे तो समझो नकली है। दूध में डिटर्जेंट मिले होने की भी जांच की जा सकती है। इसी तरह पनीर, खोया और छेना में स्टार्च का भी पता लगाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला ने लोगों को जागरूक किया।

is there detergent in the milk
कहीं दूध में डिटर्जेंट तो नहीं

क्या दूध में डिटर्जेंट मिला है? हल्दी और लाल मिर्च में कृत्रिम रंग तो नहीं मिला, काली मिर्च में या चांदी के वर्क में मिलावट तो नहीं है? ऐसे कई सवालों के जवाब अब तक प्रयोगशाला में मिलते थे, लेकिन अब इनकी पहचान खुद भी कर सकेंगे। शुक्रवार को कानपुर के मोतीझील क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला ने लाइव प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अगर पानी में लौंग तैरे और शहद फैलने लगे तो समझो नकली है। इसी तरह, कई अन्य खाद्य सामग्री को पहचानने के तरीके बताए गए। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये परीक्षण केवल प्रारंभिक पहचान के लिए हैं। संदिग्ध नमूने की अंतिम पुष्टि विभागीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जांच के बाद ही संभव है।

कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मोबाइल प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और विभिन्न परीक्षणों का प्रदर्शन देखा। इस दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार, नरेंद्र शर्मा, बृजमोहन गुप्ता, उपासना शाह तथा मोबाइल प्रयोगशाला पर तैनात विश्लेषक मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि मिलावट के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार जागरूक उपभोक्ता हैं।

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उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से लोगों को ऐसे सरल परीक्षण बताए जा रहे हैं, जिनसे वे खाद्य पदार्थों की प्रारंभिक जांच खुद कर सकते हैं। लोगों से स्वच्छ एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर ध्यान देने आदि की जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की।

ऐसे करें मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान

- चांदी के वर्क में एल्युमिनियम - वर्क को उंगलियों से मसलने पर शुद्ध चांदी का वर्क चूर्ण जैसा बिखर जाता है। आग में जलाने पर अंतर दिखता है।

- दूध, पनीर, खोया और छेना में स्टार्च - आयोडीन (टिंचर ऑफ आयोडीन) की 2-3 बूंद डालते ही नीला रंग बनने पर मिलावट की आशंका।

- दूध में डिटर्जेंट - बराबर मात्रा में पानी मिला अच्छी तरह हिलाएं। झाग बनने पर डिटर्जेंट मिलावट संभव।

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- घी और मक्खन में स्टार्च - आधा चम्मच घी या मक्खन में आयोडीन की कुछ बूंद डालते ही नीला रंग बनने पर मिलावट की आशंका।

- लौंग - अच्छी गुणवत्ता वाली लौंग पानी में नीचे बैठ जाती है, जबकि इस्तेमाल की जा चुकी लौंग ऊपर तैरने लगती है।

- काली मिर्च में पपीते के बीज - पानी में डालने पर शुद्ध काली मिर्च नीचे बैठ जाती है, जबकि पपीते के बीज ऊपर तैरते हैं।

- लाल मिर्च में कृत्रिम रंग - पानी में लाल मिर्च पाउडर डालते ही रंग की धारियां उतरने लगें तो मिलावट।

- हल्दी में कृत्रिम रंग - एक गिलास पानी में एक चम्मच हल्दी डालने पर मिलावटी हल्दी पानी को गहरा पीला रंग देती है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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