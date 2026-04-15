जस्टिस शेखर यादव आज होंगे रिटायर, महाभियोग प्रस्ताव हुआ निरर्थक; जानिए क्यों थे निशाने पर

आठ दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता विषय पर व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगें। उनके इस व्याख्यान की व्यापक आलोचना हुई।

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव बुधवार को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है। उनके रिटायर होने पर महाभियोग का यह प्रस्ताव निरर्थक हो जाएगा। बुधवार को उनकी सेवानिवृति पर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में विदाई दी जाएगी।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 12 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 26 मार्च 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। आठ दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता विषय पर व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई।

इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। यही नहीं उनसे कहा गया था कि आप खेद प्रकट कर दीजिए लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया, जिस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे, जो आवश्यक 50 सांसदों की संख्या से अधिक है।