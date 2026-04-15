जस्टिस शेखर यादव आज होंगे रिटायर, महाभियोग प्रस्ताव हुआ निरर्थक; जानिए क्यों थे निशाने पर
आठ दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता विषय पर व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगें। उनके इस व्याख्यान की व्यापक आलोचना हुई।
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव बुधवार को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है। उनके रिटायर होने पर महाभियोग का यह प्रस्ताव निरर्थक हो जाएगा। बुधवार को उनकी सेवानिवृति पर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में विदाई दी जाएगी।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 12 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 26 मार्च 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। आठ दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की संवैधानिक आवश्यकता विषय पर व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई।
इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। यही नहीं उनसे कहा गया था कि आप खेद प्रकट कर दीजिए लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया, जिस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे, जो आवश्यक 50 सांसदों की संख्या से अधिक है।
राज्यसभा में लंबित है प्रस्ताव
यह महाभियोग प्रस्ताव अभी भी राज्यसभा में लंबित है। हालांकि महाभियोग से पहले ही बुधवार को उनकी सेवानिवृति की वजह से अब इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उनकी सेवानिवृति के मौके पर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया गया है। इसमें हाई कोर्ट के सभी जजों के अलावा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सदस्य और हाई कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी शामिल होंगे। हाई कोर्ट की ओर से सभी को निमंत्रण भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें