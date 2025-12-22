Hindustan Hindi News
न्याय मिला दर्द बरकरार, फैसले के बाद बोली हाइवे गैंगरेप पीड़िता; जानें क्यों बनना चाहती है जज

संक्षेप:

बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप की पीड़ित बिटिया ने कहा कि इस घटना ने उसके और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। जीवन से शांति खत्म हो गई और भविष्य अंधकारमय हो गया। फैसला आने के बाद पीड़ित बिटिया ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर अपने पैतृक गांव से भविष्य में अच्छे सपनों के साथ गाजियाबाद में आकर बस गए थे।

Dec 22, 2025 10:51 pm IST
न्यायालय के फैसले से न्याय जरूर मिला है, पर जख्म और दर्द बना हुआ है। मैंने और हमारे परिवार ने जो कुछ झेला है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वह सब कुछ अमानवीय और बर्बर था। अब कानून की पढ़ाई कर रही हूं और भविष्य में जज बनकर पीड़ितों को न्याय दिलाना ही मेरा मकसद है।

बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप की पीड़ित बिटिया ने कहा कि इस घटना ने उसके और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके जीवन से शांति खत्म हो गई और भविष्य अंधकारमय हो गया। फैसला आने के बाद पीड़ित बिटिया ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर अपने पैतृक गांव से भविष्य में अच्छे सपनों के साथ गाजियाबाद में आकर बस गए थे। 29 जुलाई 2016 की रात शाहजहांपुर जाने के दौरान बुलंदशहर में जो घटना हुई, वह जीवनभर का दर्द दे गई। पिछले नौ साल में उसने और उसके परिवार ने जो कुछ झेला वह अमानवीय और बर्बर था, लेकिन इसके बावजूद वे टूटे नहीं हैं और एकजुट होकर लड़ते रहे। दोषियों ने सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी पूरी जिंदगी, शांति और भविष्य को तबाह कर दिया। यह दर्द कभी खत्म नहीं होता, रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं। आज भी मैं घबराकर नींद से जाग जाती हूं।

पांच बार बदलना पड़ा घर

पीड़िता ने बताया कि पिछले एक दशक में परिवार को पांच बार घर बदलना पड़ा। अब वह कानून की पढ़ाई कर रही है और भविष्य में जज बनकर अपनी जैसे पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहती है। बिटिया के पिता ने कहा कि अपनी पहचान छिपाने के लिए हमें पांच बार अपना घर बदलना पड़ा है। हम कब तक अपनी पहचान छिपाते रहेंगे?

दादी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे

पीड़ित बेटी ने बताया कि घटना वाले दिन दादी तेरहवीं में जाने के लिए निकले थे। बुलंदशहर में हाईवे पर रात करीब एक बजे गाड़ी पर कोई वस्तु से टकराने की आवाज आई। गाड़ी रोकते ही झाड़ियों से 7-8 लोग निकले और बंदूक के बल पर उन्हें घेर लिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि गाड़ी में उनकी पत्नी, बेटी, भाई, भाभी और भतीजा मौजूद थे। उन्होंने उसकी पत्नी और बेटी को झाड़ियों में घसीट लिया। बेटी गिड़गिड़ाती रही। मैं वहीं था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उन्होंने कहा कि इस एक घटना ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उन्हें ऐसे इलाकों में रहना पड़ा, जहां कोई उन्हें न जानता हो। लोगों के सामने एक झूठा अतीत गढ़ना पड़ा। नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो गया। आज वह किसी और की कार चलाकर मुश्किल से 12 से 15 हजार रुपये महीना कमा पाते हैं। रात में ओवरटाइम करते हैं।

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे दो आरोपी

सोमवार को हाईवे गैंगरेप के मामले में सभी पांच अभियुक्तों को उम्रकैद और अर्थदंड सजा सुनाई गई। वहीं एक अन्य आरोपी की जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई, जबकि दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वर्ष 2020 में अलीगढ़ पुलिस ने एक आरोपी बबलू को ढेर कर दिया था, जबकि वर्ष 2021 में आरोपी अजय उर्फ कालिया बावरिया को नोएडा में एसटीएफ ने मार गिराया था।

देश-प्रदेश में चर्चित हाईवे गैंगरेप की घटना से प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया था। शासनस्तर से सख्त कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी सिटी राममोहन सिंह और सीओ सिटी हिमांशु गौरव समेत करीब 19 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। घटना में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई ने जांच कर गिरफ्तार किए गए आरोपी सलीम, परवेज उर्फ जुबैर, साजिद, नरेश उर्फ संदीप, सुनील उर्फ सागर एवं धर्मवीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि आरोपी अजय उर्फ कालिया एवं बबलू को फरार बताया गया था। करीब चार साल से सीबीआई द्वारा बबलू की तलाश की जा रही थी। 4 जुलाई 2020 को नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में अलीगढ़ क्षेत्र में बबलू निवासी फरीदाबाद को मुठभेड़ में मार गिराया। बबलू पर लूट, हत्या आदि के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बाद एक अन्य फरार आरोपी अजय उर्फ कालिया बावरिया को नोएडा के सेक्टर-20 में एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एसटीएफ के अनुसार मारे गए अजय पर मथुरा पुलिस की ओर से एक लाख रुपये, अलीगढ़ और पलवल पुलिस की तरफ से 50-50 हजार रुपये और बदायूं जिले से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हाईवे गैंगरेप के एक अन्य आरोपी सलीम बावरिया की 15 दिसंबर 2019 को जेल में बीमारी से मौत हो गई थी।

जेल में कड़ी निगरानी में रहेंगे पांचों अभियुक्त

सजा सुनाए जाने के बाद पांचों अभियुक्तों को जिला कारागार में कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। जेल अधिकारियों के अनुसार किसी भी बंदी को सजा सुनाए जाने के बाद विशेष निगरानी में अलग बैरक में रखा जाता है। जेल अधिकारियों ने बताया कि बंदीरक्षकों को पांचों अभियुक्तों पर नजर रखने और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। बीते कई सालों से पांचों अभियुक्त जिला कारागार में ही बंद हैं। अभी तक उन्हें अन्य बंदियों के साथ बैरकों में रखा गया था। अब सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अलग बैरक में रखा जाएगा।

हाईवे गैंगरेप टाइमलाइन

घटनाक्रम पर एक नजर

29 जुलाई 2016 की रात कोतवाली देहात क्षेत्र में फ्लाईओवर के नजदीक बदमाशों ने कार रुकवाकर परिवार से लूटपाट एवं मां-बेटी से गैंगरेप किया।

30 जुलाई 2016 की सुबह डीआईजी लक्ष्मी सिंह कोतवाली देहात पहुंचीं, घटनास्थल का किया निरीक्षण

31 जुलाई 2016 को डीजीपी जावेद अहमद और प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे

31 जुलाई 2016 की शाम शासनस्तर से तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी सिटी और सीओ सिटी को सस्पेंड किया गया

31 जुलाई 2016 की ही रात पुलिस ने आरोपी रईसुद्दीन, जबर सिंह और शाहवेज की गिरफ्तारी की

9 अगस्त 2016 की रात बुलंदशहर क्राइम ब्रांच ने अन्य तीन आरोपी सलीम बावरिया, परवेज उर्फ जुबैर और साजिद को मेरठ से गिरफ्तार किया, एक अन्य आरोपी फाती को फरार बताया गया

12 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने हाईवे गैंगरेप की सीबीआई जांच के आदेश दिए

12 अगस्त 2016 की रात एसएसपी अनीस अंसारी ने लापरवाही में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया

19 अगस्त 2016 को सीबीआई टीम बुलंदशहर पहुंची, पुलिस अधिकारियों को तलब कर ली गई घटना की जानकारी

19 अगस्त 2016 को ही सीबीआई ने तीन आरोपी सलीम, जुबैर और साजिद को 88 घंटे के कस्टडी रिमांड पर लिया।

3 नवंबर 2016 को तीन आरोपी रईसुद्दीन, जबर और शाहवेज की जमानत के लिए याचिका दायर की गई

24 अक्तूबर 2016 को तीन आरोपी सलीम, परवेज और साजिद की जिला कारागार में शिनाख्त परेड कराई गई

25 अक्तूबर 2016 को नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपियों से बरामद जेवरातों की पीड़ित परिजनों ने शिनाख्त कराई

5 नवंबर 2016 को एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपी रईसुद्दीन, जबर और शाहवेज की जमानत अर्जी मंजूर की

5 नवंबर 2016 को सीबीआई ने तीन अन्य आरोपी सलीम, परवेज उर्फ जुबैर एवं साजिद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

मई 2017 को जिला कारागार में बंद तीनों आरोपियों ने नारको टेस्ट, अर्जी दाखिल की।

जून 2017 को न्यायालय ने तीनों आरोपियों की नारको टेस्ट और शिनाख्त परेड की अर्जी खारिज की।

अक्तूबर 2017 को गुरुग्राम में पकड़े गए तीन बदमाशों ने बुलंदशहर में हाईवे गैंगरेप की घटना में संलिप्तता कबूली।

जनवरी 2018 को सीबीआई के बी वारंट पर गुरुग्राम से तीन आरोपियों को बुलंदशहर कारागार लाया गया।

मार्च 2018 को जिला कारागार में गुरुग्राम से लाए गए तीनों आरोपियों की नोएडा निवासी पीड़ित परिवार से कराई गई शिनाख्त परेड

15 दिसंबर 2019 को हाईवे गैंगरेप के आरोपी सलीम बावरिया की बीमारी के चलते हुई मौत।

20 दिसंबर 2025 को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराया

22 दिसंबर 2025 को न्यायालय: विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और 1.81-1.81 लाख रुपये अर्थदंड सुनाया।

