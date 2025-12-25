न्याय मिला लेकिन देर से, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह

संक्षेप: मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि न्यायपालिका ने अच्छा किया। उन्होंने कहा कि न्याय मिला लेकिन देर से मिला। मंत्री ने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं।इसके एक दिन पहले ही इस मामले को यूपी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी जिसे लेकर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग शुरू हो गई थी।

उन्नाव रेप केस में मिली उम्रकैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट से निलंबित किए जाने और सशर्त जमानत दिए जाने पर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसकी सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि न्यायपालिका ने अच्छा किया। उन्होंने कहा कि न्याय मिला लेकिन देर से मिला। मंत्री ने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं। बता दें कि इसके पहले सेंगर को कोर्ट से मिली राहत पर रेप पीड़िता के नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठने के बारे में पूछे जाने बुधवार को यूपी के एक अन्य वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया था।

‘घर तो उसका उन्नाव में है...’ कहकर राजभर हंस दिए थे। एक संजीदा मसले पर हंसी के चलते मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। अब एक दिन बाद मंत्री दयाशंकर सिंह के रिएक्शन पर भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दयाशंकर सिंह ने कहा कि ‘न्यायपालिका ने अच्छा किया, न्याय मिला लेकिन देर से मिला, फैसले का स्वागत करते हैं।’

पीड़िता बोली- फैसले से मुझे दुख हुआ उधर, कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर पीड़िता ने एएनआई से कहा कि मुझे हाई कोर्ट के फैसले से दुख हुआ है। देश का पहला ऐसा आदेश है जिसमें रेप के आरोपी को सजा रोकते हुए जमानत दी गई है। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? मैंने अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है। इसके पहले पीड़िता ने कहा था कि यह फैसला हमारे परिवार के लिए काल की तरह है। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।

2017 में क्या हुआ था? साल-2017 में उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगा था। इस मामले में 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले के साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता के पिता की हत्या का भी आरोप है।