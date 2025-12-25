Hindustan Hindi News
न्याय मिला लेकिन देर से, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह

मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि न्यायपालिका ने अच्छा किया। उन्होंने कहा कि न्याय मिला लेकिन देर से मिला। मंत्री ने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं।इसके एक दिन पहले ही इस मामले को यूपी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी जिसे लेकर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग शुरू हो गई थी।

Dec 25, 2025 09:43 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उन्नाव रेप केस में मिली उम्रकैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट से निलंबित किए जाने और सशर्त जमानत दिए जाने पर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसकी सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि न्यायपालिका ने अच्छा किया। उन्होंने कहा कि न्याय मिला लेकिन देर से मिला। मंत्री ने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं। बता दें कि इसके पहले सेंगर को कोर्ट से मिली राहत पर रेप पीड़िता के नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठने के बारे में पूछे जाने बुधवार को यूपी के एक अन्य वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया था।

‘घर तो उसका उन्नाव में है...’ कहकर राजभर हंस दिए थे। एक संजीदा मसले पर हंसी के चलते मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। अब एक दिन बाद मंत्री दयाशंकर सिंह के रिएक्शन पर भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दयाशंकर सिंह ने कहा कि ‘न्यायपालिका ने अच्छा किया, न्याय मिला लेकिन देर से मिला, फैसले का स्वागत करते हैं।’

पीड़िता बोली- फैसले से मुझे दुख हुआ

उधर, कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर पीड़िता ने एएनआई से कहा कि मुझे हाई कोर्ट के फैसले से दुख हुआ है। देश का पहला ऐसा आदेश है जिसमें रेप के आरोपी को सजा रोकते हुए जमानत दी गई है। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? मैंने अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है। इसके पहले पीड़िता ने कहा था कि यह फैसला हमारे परिवार के लिए काल की तरह है। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।

2017 में क्या हुआ था?

साल-2017 में उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगा था। इस मामले में 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले के साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता के पिता की हत्या का भी आरोप है।

दिल्ली हाई कोर्ट से मिली है सेंगर को राहत

कुलदीप सिंह सेंगर को 23 दिसम्बर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दे दी। इन शर्तों में पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने की शर्त भी शामिल है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
