रामपुर तिराहा कांड में 31 साल बाद इंसाफ, फर्जी हथियार केस बनाने वाले SO और 2 सिपाहियों को सजा

दो अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती पर अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली राजघाट पर धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने रामपुर तिराहे के पास रोक लिया था। उस दौरान टकराव होने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी।

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 31 साल पहले एक अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड देश भर में चर्चित हुआ था। तब आंदोलनकारियों की बसों की जांच के दौरान पुलिसवालों ने तमंचे और खुखरी बरामद होने का केस दर्ज कराया था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसके बाद फर्जी बरामदगी का मामला दर्ज किया गया था। अब 31 साल बाद इस मामले में अदालत से इंसाफ आया है। अदालत ने तत्कालीन एसओ समेत तीन पुलिसवालों को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं में हर आरोपी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुजफ्फरनगर स्थित सीबीआई के नामित विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने यह सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर तीनों को रिहा भी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा एवं उत्तराखंड संघर्ष समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग वर्मा और रजनीश चौहान ने बताया कि दो अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती पर पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली राजघाट पर धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्कालीन सरकार के निर्देश पर छपार थाना क्षेत्र स्थित रामपुर तिराहे के पास रोक लिया था। उस दौरान टकराव होने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी।

इस मामले में पुलिस की ओर से उत्तराखंड आंदोलनकारियों के खिलाफ कई अभियोग दर्ज किए गए थे, जिनमें एक मामला उनसे अवैध हथियार बरामदगी का भी था। आंदोलनकारियों को हमलावर साबित करने के लिए तत्कालीन झिंझाना थाना प्रभारी ब्रज किशोर सिंह की ओर से उनके खिलाफ हथियार बरामद करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में सभी मामलों की सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई ने हथियार बरामदगी को फर्जी मानकर हथियार बरामद करने वाले तत्कालीन झिंझाना थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह और उनके दो हमराह पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज करने, फर्जी हथियार बरामदगी दिखाने, लोकसेवक के रूप में पदीय दायित्व का निर्वाहन न करने और षड्यंत्र में शामिल होने आदि आरोपों की धारा 120 बी, 182, 211, 218, भारतीय दंड विधान तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम (हाईकोर्ट द्वारा नामित विशेष सीबीआई मजिस्ट्रेट) देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में आरोपी थाना झिंझाना के तत्कालीन एसओ ब्रजकिशोर सिंह, पुलिस कांस्टेबल उमेश चंद और अनिल कुमार को फर्जी हथियार बरामदगी मामले में धारा 120 बी, 182, 211, 218, (आईपीएसी) तथा धारा 25 (शस्त्र अधिनियम) के अंतर्गत दोषी मानते हुए डेढ़-डेढ़ वर्ष कारावास की सजा एवं प्रत्येक अभियुक्त पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

यूपी के गृह सचिव हरिश्चद्र सिंह की भी हुई थी कोर्ट में गवाही इस मामले को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में काफी गंभीरता से पैरवी की। सीबीआई ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह सचिव हरिश्चद्र सिंह को भी गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किया था। हरिश्चद्र सिंह ने ही लोक सेवक के रूप में पुलिसकर्मियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में अभियोग चलाने के लिए 14 जुलाई 1995 में अनुमति दी थी।

कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ की सख्त टिप्पणी सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों ने अपराधिक षड्यंत्र रचकर अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग किया है, अत: कठोरतम सजा दी जाए। फैसले में विशेष मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह फौजदार ने लिखा कि जब राज्य के कर्मचारी (पुलिस अधिकारीगण) स्वयं ही निर्दोष नागरिकों को फंसाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं और फर्जी साक्ष्य गढ़ते हैं तो यह केवल व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था और न्याय प्रणाली के विरुद्ध अपराध होता है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था में राज्य एवं राज्य के सेवकों का प्रथम दायित्व ही नागरिकों एवं व्यक्तियों का विधिक संरक्षण है। इस टिप्पणी के बावजूद कोर्ट ने सजा देने में करीब तीस वर्ष तक मुकदमा चलने और आरोपियों की अधिक आयु को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने आरोपियों की तरफ से जमानत के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तीनों आरोपियों को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया। तीनों की तरफ से बुधवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी।

दुष्कर्म और लूट के मामले में दो पीएसी जवानों को मिला था आजीवन कारावास रामपुर तिराहा कांड से जुड़े बहुचर्चित दुष्कर्म और लूट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-7) शक्ति सिंह ने 18 मार्च 2024 को दो पूर्व पीएसी जवानों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले 15 मार्च 2024 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था।

इन धाराओं में हुई सजा -ब्रजकिशोर, अनिल कुमार एवं उमेश चंद को धारा 120-बी भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

- धारा 182 भारतीय दंड संहिता में तीनों आरोपियों को तीन मास के साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

- धारा 211 भारतीय दंड संहिता में तीनों को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

- धारा 218 भारतीय दंड संहिता में तीनों को डेढ़ वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

- धारा 25 आयुध अधिनियम में तीनों को डेढ़ वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।