टैक्स में छूट नहीं मिलने को लेकर जस्टिस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, दायर की याचिका
न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर एक न्यायाधीश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस ने एक याचिका दाखिल की है। जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश ने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद वैधानिक न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 22डी के तहत मिलने वाले वैधानिक भत्तों की छूट को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी है। कहा गया है कि धारा 22 डी के तहत किराए से मुक्त आधिकारिक निवास का मूल्य या उसके बदले दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता, वाहन सुविधाएं, सत्कार भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत को कुल आय से आयकर मुक्त रखा गया है।
दायर याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आईटीआर-2 दाखिल करते समय आयकर पोर्टल ने उन्हें वैधानिक न्यायिक भत्तों के मद में 9.85 लाख रुपये की छूट का दावा करने की अनुमति नहीं दी। केंद्र/सीबीडीटी के ज्ञापन के अनुसार , नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता इन छूटों का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्यवस्था पहले से ही उदार कर स्लैब, कम कर दरों और उच्च छूट प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि इन लाभों के अतिरिक्त वैधानिक छूटों की अनुमति देना दोहरा लाभ देने जैसा होगा।
फरार आरोपी को अवैध हिरासत में नहीं माना जा सकता : हाईकोर्ट
वहीं एक दूसरे में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है, तो उसे अवैध हिरासत में मानकर हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह टिप्पणी करते हुए एक मां द्वारा अपने बेटे की कथित अवैध हिरासत को लेकर दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी।याचिकाकर्ता ओमवती ने अदालत को बताया कि उनका 35 वर्षीय पुत्र मनीष अपनी पत्नी सोना और उसके परिजनों की अवैध हिरासत में है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाने में 18 फरवरी 2026 को अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस न तो मनीष का पता लगा सकी और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की गई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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