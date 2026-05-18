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मंगेतर की हत्या मामले में 8 साल बाद इंसाफ, लड़की, उसके प्रेमी और मां को उम्रकैद

Ajay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
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रानी की शादी सोनू के साथ तय की थी। लेकिन रानी का गांव के ही शादीशुदा युवक अशोक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रानी सोनू से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए रानी ने अपने प्रेमी अशोक और मां राधा के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने का प्लान बना लिया।

मंगेतर की हत्या मामले में 8 साल बाद इंसाफ, लड़की, उसके प्रेमी और मां को उम्रकैद

UP News : आठ साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर सोनू की हत्या करने वाले युवती, उसके प्रेमी और हत्या में बेटी का साथ देने वाली मां को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव महलकपुर माफी निवासी रमेश ने अपनी बेटी रानी की शादी क्षेत्र के गांव गिंदौड़ा निवासी सोनू के साथ तय की थी। लेकिन रानी का गांव के ही शादीशुदा युवक अशोक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रानी सोनू से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए रानी ने अपने प्रेमी अशोक और मां राधा के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने की योजना बना ली। रानी ने मिलने के बहाने के लिए सोनू को अपने घर बुलाया और उसके बाद शराब पिलाई।

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बाद में अपनी मां राधा और प्रेमी अशोक उर्फ फकीरा के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। साथ ही शव गांव बकैनिया के जंगल में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता जयपाल सिंह के शिकायती पत्र पर हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल की सीडीआर निकलवाई।

सीडीआर के जरिये शक के दायरे में रानी, उसका प्रेमी अशोक आए तो दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और युवती ने अपनी मां राधा को भी घटना में शामिल होना बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट सात चंचल की अदालत में हुई। एडीजी नीलम वर्मा ने बताया कि मोबाइल कॉल, शस्त्र की बरामदगी व गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्य के आधार पर युवती रानी, मां राधा और अशोक को आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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शादी से 38 दिन पहले कर दी थी सोनू की हत्या

सोनू और रानी की शादी 10 दिसंबर 2018 को तय थी, लेकिन शादी से ठीक 38 दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच के अनुसार, 2 नवंबर 2018 की रात रानी ने अपने मंगेतर सोनू को मिलने के बहाने घर बुलाया था। वहां पहले उसे शराब पिलाई गई। इसके बाद रानी ने अपनी मां राधा और प्रेमी अशोक उर्फ फकीरा के साथ मिलकर सोनू का गला दबाकर हत्या कर दी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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