मंगेतर की हत्या मामले में 8 साल बाद इंसाफ, लड़की, उसके प्रेमी और मां को उम्रकैद

रानी की शादी सोनू के साथ तय की थी। लेकिन रानी का गांव के ही शादीशुदा युवक अशोक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रानी सोनू से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए रानी ने अपने प्रेमी अशोक और मां राधा के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने का प्लान बना लिया।

UP News : आठ साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर सोनू की हत्या करने वाले युवती, उसके प्रेमी और हत्या में बेटी का साथ देने वाली मां को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव महलकपुर माफी निवासी रमेश ने अपनी बेटी रानी की शादी क्षेत्र के गांव गिंदौड़ा निवासी सोनू के साथ तय की थी। लेकिन रानी का गांव के ही शादीशुदा युवक अशोक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रानी सोनू से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए रानी ने अपने प्रेमी अशोक और मां राधा के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या करने की योजना बना ली। रानी ने मिलने के बहाने के लिए सोनू को अपने घर बुलाया और उसके बाद शराब पिलाई।

बाद में अपनी मां राधा और प्रेमी अशोक उर्फ फकीरा के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। साथ ही शव गांव बकैनिया के जंगल में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता जयपाल सिंह के शिकायती पत्र पर हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल की सीडीआर निकलवाई।

सीडीआर के जरिये शक के दायरे में रानी, उसका प्रेमी अशोक आए तो दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और युवती ने अपनी मां राधा को भी घटना में शामिल होना बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट सात चंचल की अदालत में हुई। एडीजी नीलम वर्मा ने बताया कि मोबाइल कॉल, शस्त्र की बरामदगी व गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्य के आधार पर युवती रानी, मां राधा और अशोक को आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।