शादी के तीन महीने बाद ही दुल्हन को आने लगी प्रेमी की याद, पति को छोड़ लाखों के जेवर संग हो गई फरार

गाजीपुर में शादी के साढ़े तीन महीने बाद ही नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे को तगड़ा झटका दे दिया है। दुल्हन लाखों रुपये और गहने लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर पत्नी को ढूंढने की सिफारिश की है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुऱThu, 4 Sep 2025 03:24 PM
यूपी के गाजीपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के साढ़े तीन महीने बाद ही नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे को तगड़ा झटका दे दिया। दुल्हन लाखों रुपये और गहने लेकर आशिक संग फरार हो गई। उधर पीड़ित दूल्हे ने थाने पहुंचकर पत्नी को ढूंढने की सिफारिश की है। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला मरदह थाना क्षेत्र के का है। जानकारी के अनुसार पलहीपुर गांव के रहने वाले सोनू राजभर ने मरदह थाने और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। सोनू ने तहरीर में आरोप लगाया है कि साढ़े तीन माह पहले 17 मई को उसकी शादी बदधुपुर की रहने वाली लड़की से हुई थी। शादी के डेढ़ महीने बाद वह नौकरी करने मुंबई चला गया। उसके गैर मौजूदगी में पत्नी अपने आशिक से बात करने लगी। दोनों के बीच एक बार फिर प्यार बढ़ गया। जिसके बाद दोनों घंटों तक मोबाइल पर बात करने लगे। इस बीच दोनों ने भागने का प्लान बनाया।

आरोप है कि 30 अगस्त की देर रात युवक बहला-फुसलाकर पत्नी को स्कूटी से भगा ले गया। पत्नी घर से साथ में दो लाख दस हजार के आभूषण और कैश भी लेकर गई। घटना के बाद जब परिजनों ने खोजबीन की तो गांव के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों के भागने का वीडियो सामने आया है। उधर, पत्नी के भागने की खबर मिलने पर सोनू मुंबई से वापस लौट आया और थाने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल प्रेमी-प्रेमिका की तलाश में पुलिस की एक टीम जुटी है।

