बारात आने से ऐन पहले दुल्हन ने किया कांड, दूल्हा-बाराती सब रह गए सन्न ; छोटी बहन ने संभाली बात

शामली के कांधला की एक युवती की शादी हरियाणा के एक कस्बे में तय की गई थी। बारात आने वाली थी। इसी बीच दुल्हन अचानक गायब हो गई। परिजनों को पता चला कि वह थानाभवन के गांव निवासी युवक साथ फरार हो गई है तो हड़कंप मच गया। इसी बीच बारात भी पहुंच गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला क्षेत्र के एक गांव में घर में युवती की शादी की तैयारियां चल रही थी। शाम को बारात आनी थी और घर में विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे थे। बारात आने से कुछ देर पहले अचानक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसका पता लगते ही हड़कंप मच गया और घर में मौजूद मेहमान सन्न रह गए। कुछ ही देर में दूल्हा भी बारातियों के साथ पहुंच गया। लड़का पक्ष को जब इसका पता लगा तो पंचायत बैठी और निर्णय लिया गया कि दुल्हन की जगह उसकी छोटी बहन से दूल्हे की शादी कराई जाए। दोनों की शादी के बाद बारात को विदा किया गया। विवाह संपन्न होने के बाद युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस युवती और आरोपी को ढूंढ रही है।

कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती की शादी हरियाणा के एक कस्बे में तय की गई थी। 10 मई को बारात आनी थी। घर में विवाह के गीत गूंज रहे थे। बारात आने वाली थी। इसी बीच दुल्हन अचानक गायब हो गई। परिजनों को पता चला कि वह थानाभवन के गांव निवासी युवक साथ फरार हो गई है तो हड़कंप मच गया। इसी बीच बारात भी पहुंच गई।

देर रात तक रिश्तेदारों एवं गणमान्य लोगों में पंचायत चलती रही। बाद सभी ने परिजनों की सहमति से निर्णय लिया कि दुल्हन की छोटी बहन की शादी उक्त दूल्हे से करा दी जाए। दूल्हा पक्ष भी शादी को तैयार हो गया। दोनों तरफ की रजामंदी के बाद थोड़ी में हालात को सामान्य करने की कोशिशें शुरू हो गईं। सारी बातें भूलकर दोनों पक्ष शादी की रस्मों को पूरा करने में जुट गए।