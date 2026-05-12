बारात आने से ऐन पहले दुल्हन ने किया कांड, दूल्हा-बाराती सब रह गए सन्न ; छोटी बहन ने संभाली बात
शामली के कांधला की एक युवती की शादी हरियाणा के एक कस्बे में तय की गई थी। बारात आने वाली थी। इसी बीच दुल्हन अचानक गायब हो गई। परिजनों को पता चला कि वह थानाभवन के गांव निवासी युवक साथ फरार हो गई है तो हड़कंप मच गया। इसी बीच बारात भी पहुंच गई।
UP News : उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला क्षेत्र के एक गांव में घर में युवती की शादी की तैयारियां चल रही थी। शाम को बारात आनी थी और घर में विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे थे। बारात आने से कुछ देर पहले अचानक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसका पता लगते ही हड़कंप मच गया और घर में मौजूद मेहमान सन्न रह गए। कुछ ही देर में दूल्हा भी बारातियों के साथ पहुंच गया। लड़का पक्ष को जब इसका पता लगा तो पंचायत बैठी और निर्णय लिया गया कि दुल्हन की जगह उसकी छोटी बहन से दूल्हे की शादी कराई जाए। दोनों की शादी के बाद बारात को विदा किया गया। विवाह संपन्न होने के बाद युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस युवती और आरोपी को ढूंढ रही है।
कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती की शादी हरियाणा के एक कस्बे में तय की गई थी। 10 मई को बारात आनी थी। घर में विवाह के गीत गूंज रहे थे। बारात आने वाली थी। इसी बीच दुल्हन अचानक गायब हो गई। परिजनों को पता चला कि वह थानाभवन के गांव निवासी युवक साथ फरार हो गई है तो हड़कंप मच गया। इसी बीच बारात भी पहुंच गई।
देर रात तक रिश्तेदारों एवं गणमान्य लोगों में पंचायत चलती रही। बाद सभी ने परिजनों की सहमति से निर्णय लिया कि दुल्हन की छोटी बहन की शादी उक्त दूल्हे से करा दी जाए। दूल्हा पक्ष भी शादी को तैयार हो गया। दोनों तरफ की रजामंदी के बाद थोड़ी में हालात को सामान्य करने की कोशिशें शुरू हो गईं। सारी बातें भूलकर दोनों पक्ष शादी की रस्मों को पूरा करने में जुट गए।
आनन-फानन में छोटी बहन के लिए लाया गया दुल्हन का जोड़ा
दुल्हन की छोटी बहन के लिए आनन-फानन में दुल्हन का जोड़ा लाकर उसे तैयार किया गया। उसी मंडप में फेरे हुए और बारात को विदा किया गया। बारात विदा होने के बाद भी लड़की अभी तक घर नहीं लौटी है। उधर, युवती के पिता ने कांधला थाने पहुंचकर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की तहरीर दी। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी है। उधर, पूरे गांव में इस घटना को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें