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शादी से ठीक पहले प्रेमिका ने दूल्हे का कराया चालान, जमानत पर छूटते ही देर रात किया निकाह

By Ajay Singh
संवाददाता, खड्डा (कुशीनगर)
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पुलिस ने दूल्हा सहित उसके परिवारीजनों को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। इधर, मैरिज हॉल में सभी तैयारियां हो गई थीं। शादी दिन में होनी थी। दुल्हन पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने दूल्हे का चालान कर दिया। जमानत पर छूटकर दूल्हा देर रात मैरिज हॉल पहुंचा। वहां दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी।

शादी से ठीक पहले प्रेमिका ने दूल्हे का कराया चालान, जमानत पर छूटते ही देर रात किया निकाह

Dulha-Dulhan News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शादी से ठीक पहले पूर्व प्रेमिका ने दूल्हे को जेल भिजवा दिया। दूल्हे ने भी हार नहीं मानी। कानूनी प्रक्रिया की मदद ली और जमानत के लिए आवेदन कर दिया। दूल्हे को जमानत मिल भी गई। जमानत पर छूटने के बाद दूल्हा देर रात मैरिज हॉल पहुंच गया। वहां दुल्हन और उसका परिवार इंतजार कर रहा था। दूल्हे के आते ही शादी की रस्में आगे बढ़ीं। दूल्हा और दुल्हन अपनी-अपनी जगह बैठे और फिर उनका निकाह हो गया। इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।

बारात, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से कुशीनगर के खड्डा कस्बे में आई थी। दूल्हे की शादी की जानकारी होने पर उसकी पूर्व प्रेमिका थाने पहुंच गई।। उसने पुलिस से दूल्हे की शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने दूल्हे का चालान कर दिया।

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कैसे तय हुई शादी

कुशीनगर के खड्डा कस्बे के एक व्यक्ति की बेटी की शादी शाहजहांपुर में हुई है। कुछ महीने पूहले उसकी छोटी बहन शाहजहांपुर गई थी। वहां के आरिफ नामक युवक से उसका सम्पर्क हो गया। इसके बाद दोनों में मोबाइल पर प्रेम परवान चढ़ गया। इस बीच आरिफ की शादी कुशीनगर के ही खड्डा के रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति की बेटी से तय हो गई और सोमवार को आरिफ दूल्हा बनकर परिवार के साथ खड्डा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इसकी जानकारी खड्डा निवासी उसकी पूर्व प्रेमिका से हुई तो वह थाने पहुंच गई। पूर्व प्रेमिका ने प्रेमी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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पूछताछ के बाद पुलिस ने किया चालान

पुलिस ने खड्डा रेलवे स्टेशन पहुंचकर दूल्हा सहित उसके परिजनों को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। इधर, मैरिज हॉल में सभी तैयारियां हो गई थीं। शादी दिन में होनी थी। इसकी जानकारी होने पर दुल्हन पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए। इसके बाद भी मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ तो पुलिस ने दूल्हे का चालान कर दिया। एसडीएम कोर्ट से देर शाम जमानत मिलने के बाद दूल्हा मैरिज हॉल पहुंचा।

दुल्हन के पिता ने किया इनकार, लड़की जिद पर अड़ी

बताया जा रहा है कि शादी से ऐन पहले पुलिस द्वारा चालान किए गए दूल्हे से अपनी बेटी की शादी कराने से दूल्हे के पिता ने इनकार कर दिया। लेकिन दुल्हन उसके साथ ही निकाह करने की जिद पर अड़ गई। वह उसी के इंतजार में बैठी थी। दुल्हन की जिद को देखते हुए परिवारीजन मान गए। इसके बाद दोनों का निकाह कराया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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