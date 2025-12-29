शादी से ऐन पहले लड़की ने कर दिया कांड, अपनी ही मां ही थाने में दर्ज कराई एफआईआर

संक्षेप: लड़की की शादी 21 दिसंबर 2025 को तय थी और उसी दिन बारात आने वाली थी। लेकिन 18 दिसंबर की रात करीब तीन बजे गांव के ही एक लड़के के साथ वह गायब हो गई। आरोप है कि दोनों शादी के लिए खरीदे गए करीब 2 लाख 20 हजार रुपये के जेवर भी अपने साथ ले गए। परिवारवालों का कहना है घर में एक और शादी होने वाली है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक लड़की ने अपनी शादी के ऐन पहले ऐसा कांड कर दिया कि हर कोई हैरान रह गया। शादी की तैयारियों के बीच लड़की रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। बाद में घरवालों को जब सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में शादी के लिए बड़ी मेहनत, मुश्किलों और जतन से जुटाए गए जेवरात और कैश गायब था। परिवारवालों का कहना है कि इसमें घर में होने वाली एक अन्य शादी के लिए जुटा कर रखा गया कैश और जेवरात भी थे। इसके बाद लड़की की मां ने गांव के ही आरोपी पर बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा रविवार को हरपुर बुदहट थाने में दर्ज कराया है। मां ने कहा कि जाते समय लड़की नकदी और जेवरात भी साथ ले गई।

लड़की की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया और शादी के लिए जुटाए गए लाखों रुपये और जेवर भी साथ ले गया। पीड़िता के अनुसार उनकी बेटी की शादी 21 दिसंबर 2025 को तय थी और उसी दिन बारात आने वाली थी। लेकिन 18 दिसंबर की रात करीब तीन बजे गांव का एक लड़का उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया। आरोप है कि युवक बेटी के लिए खरीदे गए करीब 2 लाख 20 हजार रुपये के जेवर भी अपने साथ ले गया।

परिवार ने बताया कि घर में एक और शादी 20 दिसंबर को होनी थी। जिसके लिए अलग से जेवर और नकदी रखी गई थी। दोनों शादियों के लिए जमा की गई लगभग साढ़े पांच लाख रुपये की रकम और जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए।