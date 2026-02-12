Hindustan Hindi News
Just before the wedding rituals the groom escaped on the pretext of urinating
फेरों से ठीक पहले दूल्हे ने किया कांड, पेशाब करने के बहाने हुआ फरार

संक्षेप:

मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दो सगी बहनों की शादी एक साथ दो भाइयों के साथ थी। लेकिन  फेरों से ठीक पहले एक दूल्हा पेशाब के बहाने मौके से फरार हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला।

Feb 12, 2026 02:38 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, मथुरा
भारत में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में हर तरफ जश्न का माहौल है। हालांकि कही-कही से कुछ हैरान और चौंकाने वाला भी मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला कृष्ण नगरी मथुरा का है। जहां एक दूल्हे ने फेरे से पहले पेशाब करने के बहाने स्टेज से ही फरार हो गया। इससे दुल्हन के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। वहीं, देर रात तक पंचायत भी चलती रही।

ये मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहां दो सगी बहनों की शादी एक साथ हो रही थी। लेकिन फेरे से पहले ही एक दूल्हे ने ये कांड कर दिया। दरअसल, राजस्थान के कामा क्षेत्र के गांव से दो भाई बारात लेकर गोवर्धन क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे। शादी की सभी रस्में धूमधाम से चल रही थीं। नाच-गाना, दावत और वरमाला की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। दुल्हन बनीं दोनों सगी बहनें स्टेज पर थीं और परिवार में खुशी का माहौल था। इसी बीच दूल्हा बने बड़े भाई ने फेरे से पहले पेशाब जाने का बहाना बनाया और स्टेज से नीचे उतर गया। काफी देर तक उसके वापस न लौटने पर परिजनों को शक हुआ।

दुल्हन के अरमानों पर फिरा पानी

वर पक्ष उसकी तलाश में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दूल्हा मौके से फरार हो चुका है। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से शादी समारोह का माहौल पूरी तरह दुख बदल गया। लोगों ने दूल्हे को तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। वहीं, दुल्हन बनीं दोनों बहनों के हाथों में लगी मेंहदी सूखती रह गई। एक बहन के शादी के सपनों पर पानी फिर गया। वहीं वधू पक्ष के लग के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना लड़की पक्ष द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दूसरी लड़की के साथ फरार होने का आरोप

वहीं, लड़के पक्ष के कुछ लोगों को गांव के लोगों ने वहीं रोक लिया। पूरी रात पंचायत का दौर चलता रहा। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि दूल्हा थाना शेरगढ़ के गांव से अपने रिश्तेदार के यहां से लड़की लेकर फरार हो गया है, वहीं थाना शेरगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मौखिक तहरीर मिली है। दूल्हे की तलाश जारी है। युवक के मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

