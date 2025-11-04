शादी से ठीक पहले दूल्हे ने की 2 लाख रुपये और बाइक की डिमांड, मांग पूरी न होने पर बारात लाने से किया इनकार

संक्षेप: बाराबंक तयशुदा विवाह उस समय विवादों में बदल गया। जब वर पक्ष ने शादी से कुछ दिन पहले ही दहेज में दो लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। उधर, तहरीर मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में तयशुदा विवाह उस समय विवादों में बदल गया। जब वर पक्ष ने शादी से कुछ दिन पहले ही दहेज में दो लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर उन्होंने बारात लाने से इनकार करते हुए रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर कोतवाली के ढकौली गांव के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहराइच जिले के थाना मोतीपुर मुर्तिहा क्षेत्र के ग्राम गंगापुर के रहने वाले आशीष मौर्या के साथ तय किया था। शादी की तिथि पांच दिसंबर निश्चित की गई थी। विवाह पूर्व गोद भराई की रस्म में वर पक्ष की मांग पर मनोज सिंह ने 2 लाख 20 हजार रुपये नकद, बर्तन, कपड़े, फल-मिठाई सहित लाखों रुपये का सामान दिया था।

आरोप है कि शादी की तिथि नजदीक आने पर वर पक्ष ने दोबारा दो लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग रख दी। जब मनोज सिंह ने असमर्थता जताई और पूर्व में दिया गया रुपये व सामान वापस करने को कहा, तो विपक्षी आशीष मौर्या, उसके पिता नंदलाल सिंह, भाई अनुज मौर्या और माता गायत्री देवी ने नगदी और सामान लौटाने से मना करते हुए अभद्र भाषा में गाली-गलौज की और धमकी दी कि बिना गाड़ी व रुपये के बारात नहीं आएगी। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेरठ में शादी से पहले 20 लाख की डिमांड उधर, मेरठ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां दहेज में 20 लाख रुपये न देने पर सिपाही दूल्हे द्वारा बारात नहीं लाए जाने की बात कही। उधर, इस मामले मेंदुल्हन के परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे। दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, एसएसपी ने इंस्पेक्टर दौराला को निर्देश दिए। दुल्हन के पिता ने बताया कि वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पोर्टल पर मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।