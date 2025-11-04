Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsJust before the wedding groom demanded 2 lakh rupees and a motorcycle
शादी से ठीक पहले दूल्हे ने की 2 लाख रुपये और बाइक की डिमांड, मांग पूरी न होने पर बारात लाने से किया इनकार

संक्षेप: बाराबंक तयशुदा विवाह उस समय विवादों में बदल गया। जब वर पक्ष ने शादी से कुछ दिन पहले ही दहेज में दो लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। उधर, तहरीर मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 

Tue, 4 Nov 2025 03:10 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाराबंकी
यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में तयशुदा विवाह उस समय विवादों में बदल गया। जब वर पक्ष ने शादी से कुछ दिन पहले ही दहेज में दो लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग कर दी। मांग पूरी न होने पर उन्होंने बारात लाने से इनकार करते हुए रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर कोतवाली के ढकौली गांव के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहराइच जिले के थाना मोतीपुर मुर्तिहा क्षेत्र के ग्राम गंगापुर के रहने वाले आशीष मौर्या के साथ तय किया था। शादी की तिथि पांच दिसंबर निश्चित की गई थी। विवाह पूर्व गोद भराई की रस्म में वर पक्ष की मांग पर मनोज सिंह ने 2 लाख 20 हजार रुपये नकद, बर्तन, कपड़े, फल-मिठाई सहित लाखों रुपये का सामान दिया था।

आरोप है कि शादी की तिथि नजदीक आने पर वर पक्ष ने दोबारा दो लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग रख दी। जब मनोज सिंह ने असमर्थता जताई और पूर्व में दिया गया रुपये व सामान वापस करने को कहा, तो विपक्षी आशीष मौर्या, उसके पिता नंदलाल सिंह, भाई अनुज मौर्या और माता गायत्री देवी ने नगदी और सामान लौटाने से मना करते हुए अभद्र भाषा में गाली-गलौज की और धमकी दी कि बिना गाड़ी व रुपये के बारात नहीं आएगी। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेरठ में शादी से पहले 20 लाख की डिमांड

उधर, मेरठ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां दहेज में 20 लाख रुपये न देने पर सिपाही दूल्हे द्वारा बारात नहीं लाए जाने की बात कही। उधर, इस मामले मेंदुल्हन के परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे। दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, एसएसपी ने इंस्पेक्टर दौराला को निर्देश दिए। दुल्हन के पिता ने बताया कि वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पोर्टल पर मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।

जानकारी के मुताबिक दौराला के मोहल्ला मनोहरपुरी निवासी महेश शर्मा की बेटी की रविवार को बारात आनी थी। देर शाम तक बारात नहीं आई तो परिजनों ने बिचौलिए और दूल्हे अभिषेक, उसके पिता गोपाल शर्मा से बात कर देरी का कारण जानना चाहा। घंटों टरकाने के बाद दुल्हन के पिता ने दूल्हा पक्ष के घर पहुंचने की बात कही तो दूल्हे और दूल्हे के पिता ने फोन पर दहेज में 20 लाख रुपये की मांग कर दी थी।

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
