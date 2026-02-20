Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले मेरठ में पकड़े 12 संदिग्ध कश्मीरी, चंदा मांगने के बहाने घूम रहे थे

Feb 20, 2026 10:40 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले दर्जनों संदिग्ध कश्मीरी मेरठ पहुंच गए। ये लोग सदर सर्राफा बाजार समेत कई मोहल्लों में चंदा मांगने के बहाने से घूमने लगे।

पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले मेरठ में पकड़े 12 संदिग्ध कश्मीरी, चंदा मांगने के बहाने घूम रहे थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले दर्जनों संदिग्ध कश्मीरी मेरठ पहुंच गए। ये लोग सदर सर्राफा बाजार समेत कई मोहल्लों में चंदा मांगने के बहाने से घूमने लगे। शाम के समय सर्राफा बाजार के व्यापारियों ने शक होने पर पुलिस बुला ली और कुछ कश्मीरी को घेर लिया। संदिग्धों को सदर पुलिस ने नाम-पते नोट कर थाने से छोड़ दिया। कैंट विधायक थाने पहुंचे तो संदिग्ध कश्मीरियों को छोड़ने का खुलासा हुआ। इसके बाद एसएसपी से शिकायत की और कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले इतने कश्मीरी मेरठ क्यों आए। सुरक्षा में चूक हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। थाना पुलिस को फटकार लगाई गई, जिसके बाद 12 लोगों को पकड़ा गया। खुफिया टीम भी पूछताछ कर रही है और सत्यापन कराया जा रहा है।

सदर सर्राफा बाजार और आसपास के कई मोहल्लों में शुक्रवार दोपहर से शाम तक काफी संख्या में कश्मीरी चंदा मांग रहे थे। व्यापारियों ने इन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ कश्मीरियों ने व्यापारियों से अभद्रता कर दी, जिसके बाद हंगामा हो गया। व्यापारियों ने इनको घेर लिया और पुलिस बुला ली। सदर पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध कश्मीरियों को थाने लाया गया। इस दौरान काफी संदिग्ध बचकर निकल गए। पूछताछ में कश्मीरियों ने बताया वे चंदा जमा आए थे।

ये भी पढ़ें:हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से भाजपा नेता की मौत, दूल्हे का जीजा गिफ्तार
ये भी पढ़ें:यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8000 रुपये बढ़ा, योगी का ऐलान

विधायक ने कॉल कर जताया विरोध

पुलिस ने नाम-पते और मोबाइल नंबर नोट कर मेरठ के कुछ लोगों के जिम्मेदारी लेने पर इन लोगों को छोड़ दिया। व्यापारियों ने कैंट विधायक अमित अग्रवाल को सूचना दी, जिसके बाद वह थाने पहुंच गए। पता चला सभी संदिग्ध को छोड़ दिया है। विधायक ने एसएसपी और एसपी सिटी को कॉल कर विरोध जताया। कहा प्रधानमंत्री का एक दिन बाद शहर में कार्यक्रम है। तमाम वीवीआईपी शहर में हैं। ऐसे में इतनी संख्या में कश्मीरी यहां मेरठ में क्या कर रहे हैं। इन लोगों का पूर्व में कोई सत्यापन या सूचना पुलिस के पास है या नहीं।

ये भी पढ़ें:गेम के लिए डांट पड़ी तो छात्र ने खुद को बेड में कर लिया बंद,घंटों बाद निकाला गया

पुलिस कर रही पूछताछ

सदर पुलिस को अधिकारियों ने फटकार लगाई। पुलिस ने आननफानन में 12 संदिग्ध कश्मीरी को दोबारा पकड़ा। सभी से पूछताछ की जा रही है। यक्ष एप के माध्यम से सभी का सत्यापन कराया जा रहा है। वहीं, जम्मू कश्मीर में स्थाई निवास पर संबंधित थाना पुलिस से सत्यापन कराने के लिए पुलिस टीम को लगाया है। खुफिया विभाग टीम और आर्मी इंटेलिजेंस भी पूछताछ में लगी है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, कुछ संदिग्ध कश्मीरी को कैंट क्षेत्र में व्यापारियों ने रोका और पुलिस को सूचना दी। इनका सत्यापन कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस से रिपोर्ट मांगी जा रही है। जब तक सत्यापन नहीं होता, उस समय तक जांच जारी रहेगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Meerut News PM Modi UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |