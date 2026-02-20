पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले मेरठ में पकड़े 12 संदिग्ध कश्मीरी, चंदा मांगने के बहाने घूम रहे थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले दर्जनों संदिग्ध कश्मीरी मेरठ पहुंच गए। ये लोग सदर सर्राफा बाजार समेत कई मोहल्लों में चंदा मांगने के बहाने से घूमने लगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले दर्जनों संदिग्ध कश्मीरी मेरठ पहुंच गए। ये लोग सदर सर्राफा बाजार समेत कई मोहल्लों में चंदा मांगने के बहाने से घूमने लगे। शाम के समय सर्राफा बाजार के व्यापारियों ने शक होने पर पुलिस बुला ली और कुछ कश्मीरी को घेर लिया। संदिग्धों को सदर पुलिस ने नाम-पते नोट कर थाने से छोड़ दिया। कैंट विधायक थाने पहुंचे तो संदिग्ध कश्मीरियों को छोड़ने का खुलासा हुआ। इसके बाद एसएसपी से शिकायत की और कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले इतने कश्मीरी मेरठ क्यों आए। सुरक्षा में चूक हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। थाना पुलिस को फटकार लगाई गई, जिसके बाद 12 लोगों को पकड़ा गया। खुफिया टीम भी पूछताछ कर रही है और सत्यापन कराया जा रहा है।

सदर सर्राफा बाजार और आसपास के कई मोहल्लों में शुक्रवार दोपहर से शाम तक काफी संख्या में कश्मीरी चंदा मांग रहे थे। व्यापारियों ने इन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ कश्मीरियों ने व्यापारियों से अभद्रता कर दी, जिसके बाद हंगामा हो गया। व्यापारियों ने इनको घेर लिया और पुलिस बुला ली। सदर पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध कश्मीरियों को थाने लाया गया। इस दौरान काफी संदिग्ध बचकर निकल गए। पूछताछ में कश्मीरियों ने बताया वे चंदा जमा आए थे।

विधायक ने कॉल कर जताया विरोध पुलिस ने नाम-पते और मोबाइल नंबर नोट कर मेरठ के कुछ लोगों के जिम्मेदारी लेने पर इन लोगों को छोड़ दिया। व्यापारियों ने कैंट विधायक अमित अग्रवाल को सूचना दी, जिसके बाद वह थाने पहुंच गए। पता चला सभी संदिग्ध को छोड़ दिया है। विधायक ने एसएसपी और एसपी सिटी को कॉल कर विरोध जताया। कहा प्रधानमंत्री का एक दिन बाद शहर में कार्यक्रम है। तमाम वीवीआईपी शहर में हैं। ऐसे में इतनी संख्या में कश्मीरी यहां मेरठ में क्या कर रहे हैं। इन लोगों का पूर्व में कोई सत्यापन या सूचना पुलिस के पास है या नहीं।