सालभर बाद ही लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से टपका पानी, टब रखकर बचाई फिसलन, प्रशासन की फजीहत

लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन के सालभर बाद ही बारिश के चलते टर्मिनल 3 की छत जगह-जगह से टपकने लगी। कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श पर फैलने से रोका। वरना यात्री फिसलकर चोटिल हो सकते थे। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 9 Aug 2025 05:57 PM
लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन पिछले साल ही हुआ था। लेकिन बारिश के चलते टर्मिनल की छत जगह-जगह से टपकने लगी। कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श पर फैलने से रोका नहीं तो यात्री फिसलकर चोटिल हो सकते थे। हालांकि उद्घाटन के समय भी छत टपकने की घटना हुई थी लोकिन तब प्रबंधन का कहना था कि मामूली गड़बड़ी थी जिसे ठीक कर लिया गया है।

2400 करोड़ की लागत से बने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ पिछली ही साल हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही छत टपकने लगी थी। तब निजी प्रबंधन ने कहा था कि मामूली गड़बड़ी थी जिसे दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन इस साल भी भारी बारिश के चलते चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल-3 की छत बारिश में जगह-जगह से टपकने लगी। कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श पर फैलने से रोका।

स्कूल भवन का एक हिस्सा ढहा छुट्टी होने से बड़ा हादसा टला

उधर, मोहनलालगंज के रामबक्स खेड़ा प्राइमरी स्कूल के बगल में स्थित पुराने जर्जर भवन का कुछ हिस्सा शुक्रवार सुबह पौने आठ बजे ढह गया। इसका मलबा स्कूल के मूल भवन के रैंप के सामने जा गिरा। बच्चे इसी रैंप से आते-जाते हैं। डीएम द्वारा बारिश के चलते सुबह छुट्टी किए जाने से शिक्षामित्रों ने ग्रामीणों को सूचना दे दी थी। इसकी वजह से हादसा टल गया। शिक्षामित्रों ने प्रधानाध्यापक ने जर्जर भवन के गिरने की सूचना बीआरसी को दी है।

रामबक्स खेड़ा प्राइमरी स्कूल में 68 बच्चे नामांकित हैं। इनमें 20 बच्चे पास के विलय किए गए दाऊद नगर प्राइमरी स्कूल के हैं। शिक्षकों ने बताया कि सुबह स्कूल परिसर में स्थित पुराने विद्यालय के जर्जर भवन के कोने का काफी हिस्स गिर गया। छत भी लटक गई है। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल का जर्जर भवन 20 वर्ष से बंद पड़ा है। बच्चों को इसके पास नहीं जाने देते हैं। फिर भी छोटे बच्चे शौच व खेलने चले जाते हैं। नए भवन का रैंप जर्जर भवन के पास है। शिक्षकों ने कहा कि इसके ध्वस्तीकरण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी समेत अन्य को कई पत्र दिए जा चुके हैं। किसी ने जर्जर भवन गिराने की पहल नहीं की। प्राइमरी स्कूल रामबक्स खेड़ा की प्रधानाध्यापक ममता ने बताया कि शिक्षामित्र से जर्जर भवन का कुछ हिस्सा गिरने की जानकारी मिली है। विभागीय प्रशिक्षण में हूं।

