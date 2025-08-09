सालभर बाद ही लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से टपका पानी, टब रखकर बचाई फिसलन, प्रशासन की फजीहत

लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन के सालभर बाद ही बारिश के चलते टर्मिनल 3 की छत जगह-जगह से टपकने लगी। कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श पर फैलने से रोका। वरना यात्री फिसलकर चोटिल हो सकते थे।

2400 करोड़ की लागत से बने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ पिछली ही साल हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही छत टपकने लगी थी। तब निजी प्रबंधन ने कहा था कि मामूली गड़बड़ी थी जिसे दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन इस साल भी भारी बारिश के चलते चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल-3 की छत बारिश में जगह-जगह से टपकने लगी। कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श पर फैलने से रोका।

स्कूल भवन का एक हिस्सा ढहा छुट्टी होने से बड़ा हादसा टला उधर, मोहनलालगंज के रामबक्स खेड़ा प्राइमरी स्कूल के बगल में स्थित पुराने जर्जर भवन का कुछ हिस्सा शुक्रवार सुबह पौने आठ बजे ढह गया। इसका मलबा स्कूल के मूल भवन के रैंप के सामने जा गिरा। बच्चे इसी रैंप से आते-जाते हैं। डीएम द्वारा बारिश के चलते सुबह छुट्टी किए जाने से शिक्षामित्रों ने ग्रामीणों को सूचना दे दी थी। इसकी वजह से हादसा टल गया। शिक्षामित्रों ने प्रधानाध्यापक ने जर्जर भवन के गिरने की सूचना बीआरसी को दी है।