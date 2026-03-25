Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी के एक महीने बाद ही डॉक्टर को लगा तगड़ा झटका, जेवर-कैश समेटकर आशिक संग भाग गई बीवी

Mar 25, 2026 10:15 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बांदा
share

बांदा में एक डॉक्टर को शादी के एक महीने बाद ही तगड़ा झटका लग गया। दरअसल डॉक्टर की नई नवेली पत्नी शादी के एक महीने बाद ही घर से जेवर और कैश समेटकर प्रेमी संग फरार हो गई। अब पति ने थाने में तहरीर देते हुए तीन लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शादी के एक महीने बाद ही डॉक्टर को लगा तगड़ा झटका, जेवर-कैश समेटकर आशिक संग भाग गई बीवी

Banda News: यूपी के बांदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक डॉक्टर को शादी के एक महीने बाद ही तगड़ा झटका लग गया। दरअसल डॉक्टर की नई नवेली पत्नी शादी के एक महीने बाद ही घर से जेवर और कैश समेटकर प्रेमी संग फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो असहाय पति ने थाने में तहरीर देते हुए तीन लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि आरोपी कार से अपने दोस्तों के साथ आया था।

ये मामला कालिंजर थाना क्षेत्र का है। जहां एक गांव के पशुओं के डॉक्टर ने बताया कि उनकी शादी इसी साल 19 फरवरी को नरैनी क्षेत्र की एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद पत्नी एक महीने तक अच्छे से रही। वह रविवार को किसी काम से बाहर गए थे। इसी बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर के घासीपुर (सरबई) गांव के रहने वाला रवि पटेल अपने साथी प्रांशू पटेल व रोहित पटेल के साथ कार से आया और उसकी पत्नी को बहलाकर ले गया।

ये भी पढ़ें:लड़की के दरवाजे से पहले क्यों रुकी बारात? सात फेरों से पहले मचा बवाल

जेवर और कैश भी समेटकर ले गई पत्नी

पत्नी घर के सारे जेवर और रुपये भी समेट ले गई है। पत्नी की कई जगह तलाश की, पर कोई पता नहीं चला। पुलिस ने डॉक्टर पति की तहरीर पर तीनों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कालिंजर थाना प्रभारी सुखराम सिंह ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि डेढ़ साल पहले युवक गांव में एक शादी समारोह के दौरान संपर्क में आया था। तभी से उनके बीच बातचीत होती थी। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:योजना का पैसा मिलते ही बेवफा हुई दुल्हन, दूल्हे के अरमानों पर फेरा पानी

बेटी की शादी से एक महीने पहले देवर संग फरार हो गई पत्नी

इससे पहले चित्रकूट में भी एक पत्नी का भाग जाने का मामला सामने आया था। जहां 21 मार्च को एक पत्नी बेटी की शादी से एक महीने पहले देवर के संग भाग गई। वहीं, इस घटना से आहत पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी।

दरअसल, राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 40 वर्षीय युवक ने कॉलेज के पीछे चिल्ला के पेड़ में रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता कुछ दिनों से मानसिक तौर पर तनाव में थे। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया वहीं अन्य परिजनों ने हत्या की भी आशंका जाहिर की है। मृतक के तीन बेटे व एक बेटी है। बेटी की अगले महीने 25 अप्रैल को शादी होनी है। बताते हैं कि बीते चार मार्च को मृतक की पत्नी उसके फुफेरे भाई के साथ भाग गई। काफी खोजबीन के बाद पत्नी के न मिलने पर उसने 17 मार्च को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराय था।

ये भी पढ़ें:हम खुलेआम करते हैं... स्टेट्स लगा लिपिक की पत्नी ने दी जान
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |