Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsJunior Trump visited Taj Mahal with girlfriend Bettina who looked more beautiful than marble See photo
जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड संग किया ताज का दीदार, संगेमरमर से कहीं ज्यादा दिखीं खूबसूरत, देखें Photo

जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड संग किया ताज का दीदार, संगेमरमर से कहीं ज्यादा दिखीं खूबसूरत, देखें Photo

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप गुरुवार को विशेष विमान से दोपहर लगभग डेढ़ बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनकी महिला मित्र बेटिना एंडरसन और उनका एक दोस्त और उनकी भी महिला मित्र थी। 

Thu, 20 Nov 2025 08:40 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
share Share
Follow Us on

आगरा पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे जूनियर ट्रंप और उनकी गर्लफ्रेंड ताजमहल को देखकर उसे निहारती रहीं। दोनों ताजमहल की खूबसूरती में इस कदर खो गए कि अपने आप को वहां बिना फोटो खिचाए नहीं रह पाए। जूनियर ट्रंप और गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन ताजमहल को देख रहे तो वहां मौजूद अन्य पर्यटक उनकी खूबसूरती को निहारते नजर आए। जूनियर ट्रंप संग लाल गाउन में पहुंची गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन की खूबसूरती ताजमहल में लगे संगेमरमर को भी फेल कर रही थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन संग ताजमहल का दीदार करने पहुंचे जूनियर ट्रंप वहां की खूबसूरती में खो गए। दोनों खुद को फोटो खिचवाने से भी नहीं रोक पाए। गर्लफ्रेंड संग जूनियर ट्रंप ने डायना सीट पर बैठकर फोटो खिंचवाए। यहीं नहीं बेटिना की दोस्त भी फोटो के पोज लिए।

डायना नाम सुन चौंके जूनियर ट्रंप

गाइठ ने जब उन्हें बताया कि जिस सीट पर बैठकर वह फोटो खिंचवा रहे हैं, वह डायना सीट के नाम से विख्यात है। इस पर वह चौंक गए। उन्होंने इस सीट का नाम डायना सीट क्यों है। उन्हें बताया गया कि कई वर्ष पहले इस सीट पर डायना ने बैठकर फोटो खिंचवाया था। तभी से इसका नाम डायना सीट पड़ गया।

जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड संग और उनके दोस्तों ने भी रोमांटिक पोज दिए।

जूनियर ट्रंप ने गाइड से कहा कि अभी तो वह अपने दोस्त के साथ एक शादी में आए थे, लेकिन अगली बार अपने बच्चों को भी ताजमहल का दीदार कराने लाउंगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी, 2020 को अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल देखने गए थे। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी थे। हवाई अड्डे से ताजमहल तक 14 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया था।

जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड और दोस्तों संग ताज का खूबसूरती देखी और उसके बारे में जाना।

पौने तीन बजे ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे। बेटिना ट्रंप लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस और जूनियर ट्रंप व्हाइट आउटफिट में थे। ताज का दीदार करते समय उन्होंने गाइड नितिन सिंह से पूछा कि इस नायाब स्मारक को बनाने में कितना समय लगा और कितने मजदूरों ने काम किया। इसमें लगा पत्थर कहां से लाया गया। उन्होंने ताजमहल के इतिहास के अलावा यहां की पच्चीकारी की भी जानकारी ली।

रेड गाउन पहुंचकर ताजमहल पहुंची गर्लफ्रेंड बेटिना की खूबसूरती का हर कोई शख्स कायल हो गया।

ताजमहल में विजिट के दौरान जूनियर ट्रंप ने फाउंटेन को चलते देखा तो पूछा कि इसका क्या सिस्टम है। इस पर उन्हें बताया गया कि वाटर सिस्टम भूमिगत है। बीच में फाउंटेन बनाने से मुख्य गुंबद का सौंदर्य दोगुना हो जाता है।

जूनियर ट्रंप और उनकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Agra News Taj Mahal Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |