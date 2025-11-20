जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड संग किया ताज का दीदार, संगेमरमर से कहीं ज्यादा दिखीं खूबसूरत, देखें Photo

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप गुरुवार को विशेष विमान से दोपहर लगभग डेढ़ बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ उनकी महिला मित्र बेटिना एंडरसन और उनका एक दोस्त और उनकी भी महिला मित्र थी।

आगरा पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे जूनियर ट्रंप और उनकी गर्लफ्रेंड ताजमहल को देखकर उसे निहारती रहीं। दोनों ताजमहल की खूबसूरती में इस कदर खो गए कि अपने आप को वहां बिना फोटो खिचाए नहीं रह पाए। जूनियर ट्रंप और गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन ताजमहल को देख रहे तो वहां मौजूद अन्य पर्यटक उनकी खूबसूरती को निहारते नजर आए। जूनियर ट्रंप संग लाल गाउन में पहुंची गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन की खूबसूरती ताजमहल में लगे संगेमरमर को भी फेल कर रही थीं।

डायना नाम सुन चौंके जूनियर ट्रंप गाइठ ने जब उन्हें बताया कि जिस सीट पर बैठकर वह फोटो खिंचवा रहे हैं, वह डायना सीट के नाम से विख्यात है। इस पर वह चौंक गए। उन्होंने इस सीट का नाम डायना सीट क्यों है। उन्हें बताया गया कि कई वर्ष पहले इस सीट पर डायना ने बैठकर फोटो खिंचवाया था। तभी से इसका नाम डायना सीट पड़ गया।

जूनियर ट्रंप ने गाइड से कहा कि अभी तो वह अपने दोस्त के साथ एक शादी में आए थे, लेकिन अगली बार अपने बच्चों को भी ताजमहल का दीदार कराने लाउंगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी, 2020 को अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल देखने गए थे। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी थे। हवाई अड्डे से ताजमहल तक 14 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया था।

पौने तीन बजे ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे। बेटिना ट्रंप लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस और जूनियर ट्रंप व्हाइट आउटफिट में थे। ताज का दीदार करते समय उन्होंने गाइड नितिन सिंह से पूछा कि इस नायाब स्मारक को बनाने में कितना समय लगा और कितने मजदूरों ने काम किया। इसमें लगा पत्थर कहां से लाया गया। उन्होंने ताजमहल के इतिहास के अलावा यहां की पच्चीकारी की भी जानकारी ली।