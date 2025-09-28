बदायूं में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई, नर्सिंग छात्रों के साथ मारपीट कर की फायरिंग, 10 पर मुकदमा

बदायूं में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बीएससी छात्रों के साथ जूनियर डॉक्टर ने प्राइवेट कमरे पर जाकर पथराव और बर्बरता पूवर्क मारपीट की गई।

यूपी के बदायूं में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बीएससी छात्रों के साथ जूनियर डॉक्टर ने प्राइवेट कमरे पर जाकर पथराव और बर्बरता पूवर्क मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद घटना ने पूरे कॉलेज परिसर में सनसनी फैला दी है। वायरल वीडियो में कुछ जूनियर डॉक्टर छात्रों पर ईंट पथर, लात घूंसे से हमला करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर नौ जूनियर डाक्टर और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। घटना ने कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामला सिविल लाइंस कोतवाली के राजकीय मेडिकल कॉलेज के बाहर का है। इटावा जिले के अशोक नगर भरथना चौराहा थाना फ्रैंड्स कालोनी के रहने वाले वीर प्रताप पुत्र राजीव कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह राजकीय मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। 28 सितंबर रविवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के ही कुछ डॉक्टर जूनियर मेघांशु सिंह, शिवांग मणि त्रिपाठी, अखिलेश यादव, तुसार, रवि गुप्ता, रितुराज सिंह, यस बिंदल, अभिषेक गिरि, रवि सिंह और एक अज्ञात ने किराये के रूम के बाहर आए और मेरे साथियों तन्यम प्रताप, यस तोमर, मोहित तिवारी, अमन यादव, अंकित गुप्ता, अनुज शर्मा के साथ मारपीट व गाली गलौज करने लगे। इस दौरान अमन यादव को काफी चोट आई है।